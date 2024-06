Gulbadin Naib Fake Injury: अफगान कोच ने गुलबदीन नायब के साथ मिलकर क्यों चली ये चाल, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Gulbadin Naib Fake Injury Video Viral: अफगानिस्तान ने मंगलवार को बारिश से प्रभावित सुपर-8 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ लो स्कोरिंग, लेकिन रोमांचक मैच में 8 रन से जीत दर्ज कर पहली बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल (Afghanistan Qualify for T20 WC 2024 Semifinal) में प्रवेश किया. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. मैच की बात करें तो, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए. मैच के दौरान बारिश ने बार-बार खलल डाला. इसलिए बांग्लादेश की पारी में एक ओवर की कटौती की गई. अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के सामने 116 रन का लक्ष्य रखा था. लेकिन, डकवर्थ लुईस नियम के तहत ओवर घटाकर बांग्लादेश को 19 ओवर में 114 रन का नया टारगेट मिला था.

वहीं इस अहम मुकाबले में जमकर कॉमेडी भी देखने को मिली, जिसके चलते कई फैंस को काफी हंसी आ रही है तो कई फैंस इसे चीटिंग बता रहे हैं. दरअसल, बांग्लादेश की बल्लेबाजी के दौरान बारिश के आसार थे. वहीं जब राशिद 12वां ओवर फेंकने आए तो बारिश आ चुकी थी. ऐसे में इस ओवर की चौथी गेंद के बाद अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रोट ने मैच को स्लो करने का इशारा किया, क्योंकि बारिश आने वाली थी और अफगानिस्तान डीएलएस स्कोर से आगे थी. कोच से इशारा पाते ही पहले स्लिप में खड़े गुलबद‍िन नायब (Gulbadin Naib Fake Injury Video Viral) ने अचानकर से रोकने के लिए कहा और हैमस्ट्रिंग का बहाना बनाया. गुलबद‍िन नायब इसके बाद मैदान पर ली लेट गए, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए मैच रूका.

