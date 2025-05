IPL 2025, GT vs MI एलिमिनेटर: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच तो यह टीम खेलेगी क्वालीफायर 2 मुकाबला, ऐसा है पूरा समीकरण

Gujarat Titans vs Mumbai Indians, Eliminator: आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. इस मैच को जीतने वाली टीम क्वालीफायर -2 मैच खेलेगी तो वहीं, हारने वाली टीम आईपीएल से बाहर हो जएगी. ऐसे में यह मैच काफी अहम है. दोनों टीम जीत के साथ क्वालीफायर -2 में जाने की भरसक कोशिश करेगी. दोनों टीमों के बीच मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इस समय देश में जमकर बारिश भी हो रही है. ऐसे में मैच के धुलने का खतरा है. ऐसे में यदि बारिश के कारण मैच रद्द हुआ तो कौन सी टीम क्वालीफायर -2 खेलेगी.

बारिश के कारण मैच रद्द होने यह टीम पहुंचेगी क्वालीफायर -2 में

अब एलिमिनेटर मैच में बारिश ने खेल बिगाड़ा तो लीग स्टेज में पॉइंट्स टेबल में आगे रहने वाली टीम अगले चरण के लिए क्वालीफाई करेगी. ऐसे में प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात की टीम तीसरे और मुंबई चौथे नंबर पर थी. IPL प्वाइंट्स टेबल में गुजरात 18 अंक और मुंबई 16 अंक हासिल कर पाई थी. ऐसे में IPL के नियम अनुसार गुजरात टाइटंस की टीम क्वालीफायर 2 में खेलेगी. बता दें कि एलिमिनेटर मैच में जीतने वाली टीम का सामना क्वालीफायर 1 में हारने वाली टीम से से होगा.

एलिमिनेटर मैच के लिए नहीं है रिजर्व डे

एलिमिनेटर मैच के लिए बीसीसीआई ने कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा है. ऐसे में मुंबई इंडियंस को दुआ करनी होगी कि मैच में बारिश खलल न डाले और पूरा मैच हो सके. लेकिन "खुदा न खास्ता" यदि मैच के समय बारिश आ गई और मैच पूरा न हो सका तो इसका असर मुंबई इंडियंस को पड़ेगा.

कैसा रहेगा मौसम ((Weather/Pitch Repor))

मुंबई और गुजरात के बीच मैच 30 मई को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, चंडीगढ़ में खेला जाएगा. वेदर रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है (Weather Forecast For GT Vs MI IPL 2025 Eliminator). यानी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. मैच के दिन हवा की गति 11-13 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद है, जबकि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. आर्द्रता 43-54 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है. (Mullanpur weather forecast for Friday (May 30)