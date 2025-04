गुजरात टाइटंस की किस्मत बलदने टीम में आया गेम चेंजर ऑलराउंडर, जानें कौन है ग्लेन फिलिप्स का रिप्लेसमेंट

Gujarat Titans Pick Dasun Shanaka As A Replacement For Injured Glenn Phillips: गुजरात टाइटंस की टीम ने न्यूजीलैंड के चोटिल ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शनाका को अपने बेड़े में शामिल किया है. आईपीएल की तरफ से भी फ्रेंचाइजी को फिलिप्स के रिप्लेसमेंट की अनुमति मिल गई है. जिसके बाद वह मैदान में जलवा बिखरने के लिए तैयार हैं.

दासुन शनाका पहली बार आईपीएल में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वह पहले भी यहां जलवा बिखेर चुके हैं. खबर लिखे जाने तक देश की प्रतिष्ठित लीग में उन्होंने तीन मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से तीन पारियों में 13 की औसत से 26 रन निकले हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 100.00 का रहा है. आईपीएल में उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को दो चौके और एक छक्का देखने मिला है.

🚨 DASUN SHANAKA TO GUJARAT TITANS 🚨



- Shanaka is likely to replace Glenn Philips for IPL 2025. [Newswire] pic.twitter.com/tvS7ZcfPNF