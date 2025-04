मुंबई इंडियंस ने तोड़ा KKR का गुरुर, SRH के खिलाफ जीत हासिल कर IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कर लिया अपने नाम

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 33rd Match: आईपीएल 2025 का 33वां मुकाबला बीते गुरुवार (17 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. जहां एमआई की टीम 11 गेंद शेष रहते चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान पंड्या एंड कंपनी ने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम की. वह आईपीएल इतिहास में एक ग्राउंड पर सर्वाधिक मुकाबले जीतने वाली पहली टीम बन गई है. मुंबई से पहले यह बड़ी उपलब्धि कोलकाता नाईट राइडर्स के नाम दर्ज थी. जिन्होंने ईडन गार्डन में 28 मैच जीते हैं, लेकिन कल के मुकाबले के बाद वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के जीत की कुल संख्या 29 हो गई है.

टॉप-5 में तीसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम काबिज है. जिन्होंने जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 मैच जीते हैं. चौथे स्थान पर दो टीमों का नाम आता है. ये दोनों टीमें कोई और नहीं बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद है. इन्हें होम ग्राउंड पर क्रमशः 21-21 मुकाबलों में अबतक जीत नसीब हुई है. पांचवें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काबिज है. जिन्होंने अपने होम ग्राउंड पर 20 मुकाबलों में बाजी मारी है.

𝐖𝐢𝐥𝐥 for the 𝐖𝐢𝐧 💪



A complete all-round performance from Will Jacks earns him a well deserved Player of the Match award 🫡



Scorecard ▶ https://t.co/8baZ67Y5A2#TATAIPL | #MIvSRH | @mipaltan pic.twitter.com/s10ej494Rv