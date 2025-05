GT vs MI Eliminator: मुंबई के खिलाफ 1 रन बनाते ही साई सुदर्शन रचेंगे इतिहास, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ मचाएंगे खलबली

Sai Sudharsan need 1 run for fastest to 1000 T20 Runs as opener: गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मैच खेला जाना है. इस मैच में हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा जबकि विजेता टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालीफायर-2 खेलेगी. इस मुकाबले में गुजरात का प्रदर्शन काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी कैसा प्रदर्शन करती है. गिल और सुदर्शन मौजूदा सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं एलिमिनेटर में साई सुदर्शन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं और उन्हें यह रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत है.

साई सुदर्शन के नाम बड़ा रिकॉर्ड

मुंबई के खिलाफ साई सुदर्शन जैसे ही 1 रन बनाएंगे, वैसे ही वो टी20 क्रिकेट में बतौर ओपनर एक हजार रन पूरे कर लेंगे. सुदर्शन 24 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे और सबावून डेविसी, मैथ्यू हेडन और स्टीफ़न एस्किनाज़ी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ जाएंगे. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बाबर आजम है, जिन्होंने 25 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

गिल-सुदर्शन की जोड़ी का ऐतिहासिक प्रदर्शन

साई सुदर्शन-शुभमन गिल की जोड़ी ने मौजूदा सीजन में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. इस जोड़ी ने मौजूदा सीजन में 909 रन जोड़े हैं. इनके बीच चार बार अर्द्धशतकीय और तीन बार शतकीय साझेदारी हुई है. और अगर यह जोड़ी 31 रनों की साझेदारी मुंबई इंडियंस के खिलाफ करती है तो आईपीएल इतिहास में एक जोड़ी के तौर पर किसी सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाली जोड़ी बन जाएगी.

आईपीएल के किसी एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाली जोड़ी का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 13 पारियों में 78.3 की औसत से 939 रन बनाए थे. 2016 में उन्होंने दो अर्द्धशतक और 5 शतकीय साझेदारी की थी. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर डु प्लेसिस और कोहली की जोड़ी है. 2023 में कोहली और डुप्लेसिस ने 14 पारियों में 67.1 की औसत से 939 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने पांच अर्द्धशतकीय और तीन शतकीय साझेदारी की थी.

