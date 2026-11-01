टीम इंडिया के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने रचा इतिहास, T20I सीरीज में बना डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की सीरीज के अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को भारत को सात विकेट से शिकस्त दी. भारत ने शुरुआती तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज जीत ली थी न्यूजीलैंड हालांकि आखिरी दो मैच जीतने में सफल रहा. भारत को आठ विकेट पर 191 रन पर रोकने के बाद न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में तीन विकेट पर 195 रन बनाकर जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड के लिए सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट न 93 और ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 65 रन का योगदान दिया.

भारत के खिलाफ आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने इतिहास रच दिया. फिलिप्स ने पूरे द्विपक्षीय टी20 सीरीज में 341 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने फिल सॉल्ट, मोहम्मद रिजवान और मार्क चैपमैन जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया।

द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन

341* रन, ग्लेन फिलिप्स बनाम भारत 2026

331 रन, पी. साल्ट बनाम वेस्टइंडीज 2023

316 रन, मोहम्मद रिजवान बनाम इंग्लैंड 2022

297 रन, साहिल चौहान (एस्टोनिया) बनाम साइप्रस 2024

290 रन, एम. चैपमैन बनाम पाकिस्तान 2023

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