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जर्मनी ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बनी, ब्राजील पीछे

ब्राजील ने कुल 238 गोल किए हैं. वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना 152 गोलों के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.

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जर्मनी ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बनी, ब्राजील पीछे
FIFA World Cup 2026

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से रौंदते हुए टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया. इस धमाकेदार प्रदर्शन के साथ ही जर्मनी ने इतिहास रच दिया है. जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अब सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है. जर्मनी ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि कुराकाओ के खिलाफ हुए मुकाबले में सातवां गोल करते हुए हासिल किया. फीफा विश्व कप में अब जर्मनी कुल 239 गोल कर चुकी है. टीम ने इस मामले में पांच बार की चैंपियन ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है.

ब्राजील ने इस मेगा इवेंट में अब तक कुल 238 गोल किए हैं. वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना 152 गोलों के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जबकि 136 गोल करके फ्रांस चौथे नंबर पर काबिज है. इटली ने विश्व कप में 128 गोल किए हैं और टीम पांचवें नंबर पर मौजूद है.

कुराकाओ के खिलाफ हुए मुकाबले के शुरुआती छह मिनट में ही जर्मनी ने पहला गोल दागकर अपने इरादे साफ कर दिए. हालांकि, कुराकाओ ने हर किसी को चौंकाते हुए जल्द ही स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया. इसके बाद जर्मनी की ओर से एक के बाद एक गोल दागे गए. निको श्लोटरबेक ने कॉर्नर किक पर बेहतरीन हेडर मारते हुए जर्मनी को 2-1 से आगे किया.

इसके बाद पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में काई हैवर्ट्ज ने मिली पेनल्टी का फायदा उठाते हुए जर्मनी की बढ़त को 3-1 कर दिया. दूसरे हाफ में जर्मनी ने और भी ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया. गेम शुरू होने के महज 69 सेकंड बाद ही जमाल मुसियासा ने जबरदस्त गोल करते हुए टीम की ओर से मैच का चौथा गोल किया.

कुराकाओ का डिफेंस जर्मनी के स्टार खिलाड़ियों के आगे पूरी तरह से बेबस दिखाई दिया. विश्व कप में अपना डेब्यू कर रहे नैथेनियल ब्राउन ने शानदार गोल करते हुए स्कोर को 5-1 कर दिया. थोड़ी देर बाद ही डेनिज उन्दाव ने जर्मनी के लिए छठा गोल दागा और कुराकाओ के डिफेंस को घुटनों पर ला दिया. मैच का अंत होते-होते काई हैवर्ट्ज ने सातवां गोल करते हुए जर्मनी की यादगार जीत पर मुहर लगा दी.

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