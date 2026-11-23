पश्चिम बंगाल का नाम बदलने वाला है. राज्य में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने राज्य के नाम को बदलने के प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है. सोमवार को सीएम शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट से पश्चिम बंगाल के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. राज्य का नाम 'पश्चिम बंगाल' से बदलकर 'पश्चिम बंग' किया जाएगा. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया, "इस संबंध में एक प्रस्ताव को आज एक बैठक में मंजूरी दी गई है. इसी प्रस्ताव को 9 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद, इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 से 14 दिसंबर तक चलेगा.

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का क्या है कारण?

संबंधित अधिकारियों के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से राज्य का नाम बदलने का विचार काफी समय से चल रहा है. इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं. केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की बैठकों में, राज्यों के प्रतिनिधियों को अंग्रेजी वर्णमाला (अल्फाबेटिकल ऑर्डर) के क्रम में बोलने का मौका दिया जाता है. इस वजह से, ऐसी सभी बैठकों में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों को हमेशा सबसे अंत में बोलने का अवसर मिलता था.

पिछले महीने, पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने दावा किया था कि राज्य सरकार जल्द ही एक विधेयक पेश करेगी, जिसके तहत 'पश्चिम बंगाल' का नाम बदलकर सभी भाषाओं में 'पश्चिम बंग' कर दिया जाएगा.

1999 में नाम बदलने की लेफ्ट सरकार ने शुरू की थी कोशिश

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की कोशिश सबसे पहले 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय ज्योति बसु के नेतृत्व वाली वाम मोर्चे (लेफ्ट फ्रंट) की सरकार ने शुरू की थी. उस समय राज्य का नाम बदलकर 'बंगला' करने का प्रस्ताव रखा गया था. हालांकि, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण उस समय यह प्रयास सफल नहीं हो सका.

2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य का नाम बदलने का मुद्दा फिर से सामने आया. तृणमूल कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया था कि राज्य का नाम बंगाली में 'बंगला', हिंदी और अंग्रेजी में 'बंगाल' रखा जाए.

इसके बाद, 2018 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी भाषाओं के लिए 'बंगला' नाम को स्वीकार किया गया था. हालांकि, उस समय केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी.

केंद्र से भी मिल जाएगी मंजूरी

अब, सोमवार को पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने एक बार फिर राज्य का नाम 'पश्चिम बंगाल' से बदलकर 'पश्चिम बंग' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी, क्योंकि इस समय केंद्र और पश्चिम बंगाल, दोनों जगह भाजपा सत्ता में है.

