Video: गौतम गंभीर ने हार्दिक के छक्के से घायल हुए कैमरामैन के लिए ऐसा कर जीत लिया दिल, फैन्स कर रहे सलाम

Gautam Gambhir, IND vs SA: भारत ने पांचवां टी-20 मैच 30 रन से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया. इस जीत में हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने कमाल की पारी खेली.हार्दिक ने 25 गेंद पर 63 रन की पारी खेली तो वहीं, तिलक ने 42 गेंद पर 72 रन बनाए. दोनों की पारी ऐसी थी जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. बता दें कि हार्दिक ने अपनी 63 रन की पारी के दौरान 5 छक्के और 5 चौके लगाए. यही नहीं गिल की ओर से लगाया गया एक छक्का सीधे कैमरामैन के बाइसेप्स पर भी जा लगा, जिससे कैमरामैन दर्द से कराब उठा. वहीं, जब कैमरामैन को चोट लगी तो डगआउट में बैठे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा किया जिसने फैन्स का दिल जीत लिया.

गौतम गंभीर ने जीता दिल

हुआ ये कि जैसे ही कैमरामैन को चोट लगी, वैसे ही गंभीर ने अपने फिजियों को तुरंत कैमरामैन के पास जाने को कहा और यह निश्चित किया कि कैमरामैन को कोई गंभीर चोट तो नहीं है.टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के इस जेस्चर ने कैमरामैन का दिल जीत लिया. कैमरामैन ही नहीं बल्कि फैन्स भी गंभीर के इस व्यवहार की तारीफ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं.

Gautam Gambhir making sure that Cameraman is 'Fine' after getting Hit on Biceps by Hardik Pandya which Is Travelling for Six.



Gautam Gambhir is pure Gem🫡❤️pic.twitter.com/D1F8LPC4eE — Bemba Tavuma 𝕏 🐐 (@gaandfaadtits) December 19, 2025

अपनी पारी के बाद हार्दिक भी मिले कैमरामैन से

बता दें कि अपनी पारी के दौरान हार्दिक भी उस कैमरामैन से मिले जिन्हें चोट लगी थी. हार्दिक ने कैमरामैन से मिलकर उनका हाल-चाल पूछा और कैमरामैन को गले से लगा लिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है.

- Hardik Pandya smashed the six

- Ball hit the hard to cameraman

- After the innings, Hardik instantly came to meet him

- Hardik hugged the cameraman



Just look at the cameraman's reaction at the end; it's so priceless. This small gesture from cricketers can make someone's day… pic.twitter.com/stV156Og6K — Tejash (@Tejashyyyyy) December 19, 2025

दरअसल, जब भारत की पारी खत्म हुई तो हार्दिक मैदान पर वापस आए और उस कैमरामैन के पास गए. हार्दिक ने खुद जाकर हालचाल पूछा और माफी मांगकर सबका दिल जीत लिया.दरअसल, हार्दिक ने एक छक्का मारा जो सीधे बाउंड्री पर तैनात कैमरा ऑपरेटर के बाइसेप्स जाकर लगी. टना के तुरंत बाद भारतीय खेमे में हलचल मच गई. पहले तो गंभीर ने फिजियो भेजा जिससे कैमरामैन की हालत का पता लगाया जा सके. मौके पर टीम फिजियो ने प्राथमिक इलाज किया और बर्फ से सिकाई की गई.