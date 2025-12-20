विज्ञापन
Video: गौतम गंभीर ने हार्दिक के छक्के से घायल हुए कैमरामैन के लिए ऐसा कर जीत लिया दिल, फैन्स कर रहे सलाम

Gautam Gambhir viral video: हार्दिक ने 25 गेंद पर 63 रन की पारी, हार्दिक की यह पारी काफी यादगार रही. लेकिन उनकी इस पारी के दौरान एक कैमरामैन घायल हो गया.

Video: गौतम गंभीर ने हार्दिक के छक्के से घायल हुए कैमरामैन के लिए ऐसा कर जीत लिया दिल, फैन्स कर रहे सलाम
Gautam gambhir Viral video: गौतम गंभीर ने जीता दिल
  • भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी-20 मैच 30 रन से जीतकर सीरीज तीन एक से अपने नाम की
  • हार्दिक पंड्या ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें पांच छक्के और पांच चौके शामिल थे
  • तिलक वर्मा ने 42 गेंदों पर 72 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई
Gautam Gambhir, IND vs SA:  भारत ने पांचवां टी-20 मैच 30 रन से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया. इस जीत में हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने कमाल की पारी खेली.हार्दिक ने 25 गेंद पर 63 रन की पारी खेली तो वहीं, तिलक ने 42 गेंद पर 72 रन बनाए. दोनों की पारी ऐसी थी जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. बता दें कि हार्दिक ने अपनी 63 रन की पारी के दौरान 5 छक्के और 5 चौके लगाए. यही नहीं गिल की ओर से लगाया गया एक छक्का सीधे  कैमरामैन के बाइसेप्स पर भी जा लगा, जिससे कैमरामैन दर्द से कराब उठा. वहीं, जब  कैमरामैन को चोट लगी तो डगआउट में बैठे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा किया जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. 

गौतम गंभीर ने जीता दिल

हुआ ये कि जैसे ही कैमरामैन को चोट लगी, वैसे ही गंभीर ने अपने फिजियों को तुरंत कैमरामैन के पास जाने को कहा और यह निश्चित किया कि कैमरामैन को कोई गंभीर चोट तो नहीं है.टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के इस जेस्चर ने कैमरामैन का दिल जीत लिया. कैमरामैन ही नहीं बल्कि फैन्स भी गंभीर के इस व्यवहार की तारीफ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. 

अपनी पारी के बाद हार्दिक भी मिले कैमरामैन से

बता दें कि अपनी पारी के दौरान हार्दिक भी उस कैमरामैन से मिले जिन्हें चोट लगी थी. हार्दिक ने कैमरामैन से मिलकर उनका हाल-चाल पूछा और कैमरामैन को गले से लगा लिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है. 

दरअसल, जब भारत की पारी खत्म हुई तो हार्दिक मैदान पर वापस आए और उस कैमरामैन के पास गए. हार्दिक ने खुद जाकर हालचाल पूछा और माफी मांगकर सबका दिल जीत लिया.दरअसल, हार्दिक ने एक छक्का मारा जो सीधे बाउंड्री पर तैनात  कैमरा ऑपरेटर के बाइसेप्स जाकर लगी. टना के तुरंत बाद भारतीय खेमे में हलचल मच गई. पहले तो गंभीर ने फिजियो भेजा जिससे कैमरामैन की हालत का पता लगाया जा सके. मौके पर टीम फिजियो ने प्राथमिक इलाज किया और बर्फ से सिकाई की गई.

Gautam Gambhir, India Vs South Africa 2025 India, Hardik Himanshu Pandya, Cricket
