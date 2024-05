चैंपियन बनने पर गौतम गंभीर और सुनील नरेन झूमे, एक दूसरे को गोद में उठाया, सेलिब्रेशन ने लूटी महफिल, Video

Gautam Gambhir with Sunil Narine celebration: आईपीएल 2024 के फाइनल में केकेआर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया. केकेआर की ओर से गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाकर खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की. बता दें कि तीसरी बार केकेआर ने आईपीएल का खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई है. वहीं, केकेआर के चैंपियन बनने के बाद गौतम ंगंभीर भी काफी खुश नजर आए. वहीं, ज्यादा रिएक्ट न करने वाले नरेन का भी रिएक्शन देखने लायक था.

हुआ ये कि जैसे ही केकेआर की टीम चैंपियन बनी वैसे ही गंभीर भी मैदान पर गए और सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी. बधाई देने के क्रम में गंभीर को सुनील नरेन ने गोद में उठा लिया. वहीं, इसके बाद गंभीर ने भी नरेन को गोद में उठाकरजीत का जश्न मनाया, गंभीर और नरेन के जश्न ने फैन्स का दिल जीत लिया. दोनों ऐसे लोग हैं जो किसी भी मौके पर एक ही तरह से रिएक्ट करने के लिए जाने जाते हैं.

“It was Gambhir who insisted that Narine opens and it paid dividends. It's a great night and it's time to celebrate.”



~ B Arunpic.twitter.com/QNuQgyCD4s