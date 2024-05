Mitchell Starc - KKR: तब उठाए गए थे सवाल, स्टार्क ने शाहरुख को सूद समेत लौटा दिए 24.75 करोड़

Mitchell Starc Price tag in IPL 2024: केकेआर ने आईपीएल मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदकर हर किसी को हैरान कर दिया था. टीम के मेंटर गंभीर के इस फैसले पर सवाल भी खड़े हो गए थे. आईपीएल इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को 24.75 करोड़ रुपये ऑक्शन में मिले थे. ऐसे में किसी के लिए यह पचा पाना मुश्किल था. वहीं, जब आईपीएल का आगाज हुआ तो स्टार्क अपने शुरूआती मैचों में बेहद ही बेअसर दिखे, जिसके बाद गंभीर और केकेआर टीम मैनेजमेंट की आलोचना होने लगी. लोगों ने यहां तक कह डाला था कि स्टार्क को इतने करोड़ में खरीदना केकेआर की सबसे भारी गलती है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे. स्टार्क की भी खूब आलोचना हुई थी. लेकिन बड़े खिलाड़ी का महत्व बड़े मैचों में ही पता चलता है. स्टार्क के साथ भी वैसे ही हुआ.

Thank You Gautam Gambhir for picking Mitchell Starc 🦁🔥



Never doubted you King👑 pic.twitter.com/b39BqiAnqU