BCCI ने दूसरे ODI से पहले गंभीर-अगरकर के साथ अचानक बुलाई मीटिंग, क्या रोहित-कोहली पर होगा फैसला?

खबर है कि BCCI ने दूसरे ODI से पहले कोच गौतम गंभीर, सिलेक्टर अजीत अगरकर और अधिकारियों के साथ टीम के परफॉर्मेंस और सिलेक्शन कंसिस्टेंसी पर चर्चा करने के लिए एक ज़रूरी मीटिंग बुलाई है.

Gautam Gambhir: बीसीसीआई ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ दूसरे ODI से पहले भारत के हेड कोच गौतम गंभीर, सिलेक्शन कमिटी के चीफ़ अजीत अगरकर और कुछ दूसरे टॉप अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई है, जिससे कुछ ज़रूरी मामलों पर तुरंत बात की जा सके. यह बात टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही चर्चा के बीच सामने आई है, दोनों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई है. हाल के समय में कोहली और रोहित वनडे में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. 

स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस चर्चा में BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया, जॉइंट सेक्रेटरी प्रभतेज सिंह भाटिया, हेड कोच गौतम गंभीर और नेशनल सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर के शामिल होने की संभावना है. रिपोर्ट में यह कन्फर्म नहीं किया गया है कि नए बने BCCI प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास इसमें शामिल होंगे या नहीं.  मैच वाले दिन मीटिंग प्लान होने की वजह से, कोहली, रोहित और दूसरे सीनियर खिलाड़ियों को बुलाने की संभावना काफी कम लगती है.

रिपोर्ट में BCCI के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि "इस मीटिंग टीम में 'सिलेक्शन कंसिस्टेंसी' पक्का करने के लिए रखी गई है, साथ ही लंबे समय में डेवलपमेंट और टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा गया है."

मीटिंग का मकसद हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में हार के दौरान इंडियन टीम में मिली कमियों को दूर करना है. मीटिंग में गंभीर और अगरकर दोनों के मौजूद होने से, बोर्ड मैनेजमेंट के कुछ पहलुओं पर क्लैरिटी पाना चाहता है और उसी के हिसाब से आगे के कदम उठाना चाहता है. ऑफिशियल ने कहा, "होम टेस्ट सीज़न के दौरान, मैदान पर और मैदान के बाहर कन्फ्यूजिंग टैक्टिक्स के मामले सामने आए हैं. हम क्लैरिटी और आगे की प्लानिंग चाहते हैं, खासकर अगली टेस्ट सीरीज़ आठ महीने दूर होने के कारण."

ऑफिशियल ने आगे कहा, "भारतीय टीम अगले साल T20 वर्ल्ड कप बचाने के लिए फेवरेट होगा और उसके बाद ODI वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये मुद्दे जल्दी सुलझें."

यह स्थिति मैनेजमेंट और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बीच बातचीत में कमी की ओर इशारा करती है.  ऐसी अफवाहें थीं कि BCCI चाहता है कि कोहली टेस्ट से रिटायरमेंट वापस ले लें, लेकिन इस दिग्गज बल्लेबाज ने रविवार को रांची ODI के खत्म होने के बाद ऐसे यू-टर्न की संभावना पर रोक लगा दी है. 

