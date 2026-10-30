गौतम गंभीर के लिए मची होड़, 4 आईपीएल टीमों की नजर, एक फ्रेंचाइजी से हुई बातचीत- रिपोर्ट

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का राष्ट्रीय टीम के साथ कार्यकाल फिलहाल 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक है, लेकिन खबर है कि कई इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, चार आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने गंभीर को मेंटर की भूमिका में वापस लाने को लेकर आपस में चर्चा की है. गंभीर अभी राष्ट्रीय टीम के साथ न्यूजीलैंड में हैं, जहां भारत पांच मैचों की T20I सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाए हुए है. हालांकि भारतीय टीम के साथ उनका अनुबंध 2027 वर्ल्ड कप के अंत तक है, लेकिन इसे 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक तक बढ़ाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की IPL जीत के बाद, राहुल द्रविड़ की जगह भारत के मुख्य कोच बनने से पहले, गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता दोनों के लिए मेंटर रह चुके थे. इन्हीं दो फ्रेंचाइजी के साथ गंभीर ने एक बेहतरीन रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो पर्दे के पीछे से रहकर मैचों को बहुत प्रभावी ढंग से संचालित करते हैं.

'दैनिक जागरण' की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल 2028 सीजन से पहले चार फ्रेंचाइजी उन्हें अपनी टीम से जोड़ने की इच्छुक हैं. अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का प्रस्ताव देता है, तो इन फ्रेंचाइजी को अपनी योजनाओं को टालना पड़ सकता है. रिपोर्ट बताती है कि अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी केकेआर के अलावा, गंभीर की टीम के प्रतिनिधियों ने हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के साथ भी शुरुआती बातचीत की है.

इसके अलावा, दो और फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2028 के लिए कोच या मेंटर के रूप में शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से एक फ्रेंचाइजी आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है, जबकि दूसरी ने अभी तक कोई खिताब नहीं जीता है.

हालांकि रेड-बॉल क्रिकेट (टेस्ट) में गंभीर की काबिलियत पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनकी समझ का हर कोई सम्मान करता है. उनके मार्गदर्शन में, भारतीय टीम ने दो आईसीसी खिताब, एक एशिया कप ट्रॉफी और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है.

आईपीएल में उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो, गंभीर 2022 और 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे. उन्होंने इस नई बनी टीम को अपने शुरुआती दोनों सीज़न में प्लेऑफ़ तक पहुंचाया. लखनऊ छोड़ने के बाद, सह-मालिक शाहरुख खान के व्यक्तिगत निमंत्रण पर गंभीर KKR में वापस लौट आए. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जब नाइट राइडर्स ने 2024 का आईपीएल खिताब जीता, तो इसमें गंभीर की अहम भूमिका थी. इस जीत के साथ ही टीम का 10 साल से चला आ रहा खिताबी सूखा भी खत्म हो गया.

गंभीर के भारतीय राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ने के बाद, केकेआर के प्रदर्शन में काफी गिरावट आई. अगले दो सीज़न में टीम सातवें और आठवें स्थान पर रही और दोनों बार प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने से चूक गई. लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही गिरावट का दौर आया. वे 2024 और 2025 दोनों वर्षों में सातवें स्थान पर रहे, और फिर 2026 में खिसककर दसवें स्थान पर आ गए.

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