गौतम गंभीर ने बताया किस टीम के खिलाफ कौन से मैदान पर खेली अपने करियर की सबसे यादगार पारी

Gautam Gambhir on Career Best Batting Knock: वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस टीम ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी. मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने सात विकेट खोकर 173 रन बनाए. टीम को 11 रन पर सिद्धार्थ जून के रूप में बड़ा झटका लगा. सिद्धार्थ महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद टीम ने 38 के स्कोर पर आर्यन राणा के रूप में अपना दूसरा सलामी बल्लेबाज भी खो दिया. आर्यन 12 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में चार चौके शामिल थे.

गौतम गंभीर ने डीपीएल फाइनल मुकाबले में बातचीत के दौरान बताया की उनके करियर का सबसे यादगार पारी अरुण जेटली मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 रन की पारी जो मेरे टेस्ट करियर का सबसे बड़ी पारी है और घर में दोहरा शतक लगाना अपने परिवार के सामने शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता.

टीम लगातार अपने विकेट गंवाती गई और 78 के स्कोर तक छह बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. यहां से युगल सैनी ने प्रांशु विजयरन के साथ सातवें विकेट के लिए 78 रन जोड़ते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया. सैनी 48 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों के साथ 65 रन बनाकर आउट हुए. अंतिम ओवर में प्रांशु ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया. प्रांशु 24 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी इस पारी में चार छक्के और तीन चौके शामिल थे.

विपक्षी टीम के लिए मनन भारद्वाज और शिवांक वशिष्ठ ने दो-दो विकेट अपने नाम किए. इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने दो ओवर शेष रहते खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया.

इस टीम ने दूसरे ओवर की अंतिम दो गेंदों पर कृष यादव (13) और आयुष (0) का विकेट गंवा दिया था. कुछ देर बाद अंकित कुमार (20) भी पवेलियन लौट गए. टीम 48 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कप्तान नितीश राणा ने मोर्चा संभाला. राणा ने मयंक गुसाईं (15) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 रन जोड़े.

इसके बाद कप्तान ने ऋतिक शौकीन के साथ पांचवें विकेट के लिए 85 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई. नितीश राणा ने 49 गेंदों में सात छक्कों और चार चौकों की मदद से नाबाद 79 रन बनाए, जबकि ऋतिक 27 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी खमे से सिमरजीत सिंह ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि अरुण पुंडीर और तेजस बरोका ने एक-एक शिकार किया.