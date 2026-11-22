क्रिकेट है कि चंद घंटों में ही बड़े से बड़े बल्लेबाज को आईना दिखा देती है! और कुछ ऐसा ही अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिेकट में पैर जमाने में जुटे गौतम गंभीर के चेले आयुष बडोनी के साथ ऐसा ही होता दिख रहा है. और दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप से बडोनी को यह भी पता चला होगा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच कितनी मोटी रेखा है. फिर भले ही यह मैच भारत A और पाकिस्तान A के बीच हो. करीब महीने भर पहले ही बडोनी ने रणजी ट्रॉफी में लगातार दो दोहरे शतक जड़े थे, लेकिन दोहा में खेले जा रहे राइजिंग एशिया कप में वह शुरुआती दोनों मैचों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

आयुष के अली रजा के खिलाफ ऐसे आउट हुए कि मानो यह टेस्ट में कोई उछाल भरी या तेज पिच हो

नेपाल के खिलाफ भी बडोनी अजीब तरीक से आउट हुए थे. और अब वह पाकिस्तान के खिलाफ 2 ही रन बना सके

जब हाल ऐसा बेहाल हो, तो भला फिर फैंस कहां छोड़ने वाले हैं. मीम ही सबकुछ कहने के लिए काफी है

ऐसे भी मीम्स हैं..पाकिस्तान के खिलाफ आप ऐसे आउट होंगे, तो भावनाएं फैंस की बाहर आएंगी ही आएंगी

पिछले मैच में नेपाल के लिए बडोनी कुछ ऐसे आउट हुए थे...