'विश्व कप ढाई साल दूर है', रोहित-कोहली के फ्यूचर पर सस्पेंस खत्म? गौतम गंभीर का दो टूक जवाब

Gautam Gambhir react on Virat Kohli Rohit Sharma Future: दिल्ली टेस्ट मैच में भारत की जीत के बाद टीम के कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया है

  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में कोहली और रोहित खेलने वाले हैं, जिसका प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा
  • गौतम गंभीर ने कहा कि वर्तमान समय में ध्यान देना जरूरी है और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना उचित नहीं होगा
  • गंभीर ने उम्मीद जताई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरा सफल होगा और टीम को फायदा होगा
Gautam Gambhir on Virat Kohli and Rohit Sharma Future: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के बाद ही यह बात साफ होगी कि क्या रोहित और कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं, वहीं, अब दिल्ली टेस्ट मैच में भारत की जीत के बाद टीम के कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया है. गंभीर ने सीधे तौर पर कहा है कि हमें वर्तमान में रहना ज़रूरी है और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है.

वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है, हमें वर्तमान के बारे में सोचना है

गंभीर ने कहा, "म, हमें वर्तमान में रहना होगा. उम्मीद है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरा सफल रहेगा, हमें अगली सीरीज पर फोकस करना होगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है.  खिलाड़ी हैं. ऐसे में देखना होगा कि दोनों का प्रदर्शन इस दौरे पर कैसा रहता है."

बता दें कि वनडे में रोहित और कोहली आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में एक साथ खेलते हुए दिखे थे. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कोहली ने 5 मैच में 218 रन बनाए थे तो वहीं, रोहित शर्मा ने 5 पारी में 180 रन बनाने का कमाल किया था.  रोहित और कोहली को देखने के लिए फैन्स के बीच उत्सुकता चरम पर है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में कोहली के नाम 50 मैच खेलकर कुल 2451 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. वहीं, रोहित ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46  मैच खेलकर 2407 रन बनाए हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 3077 रन 71 टेस्ट में बनाए हैं. 

