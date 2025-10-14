'शर्मनाक है उसे टारगेट किया जा रहा', हर्षित राणा को लेकर गौतम गंभीर ने दिया सीधा जवाब

Gautam Gambhir react on Harshit Rana: भारत ने दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया. मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए गौतम गंभीर ने हर्षित राणा के मुद्दे पर अपनी राय दी और उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने हार्षित के टीम में लगातार चुने जाने को लेकर आलोचना की थी. गंभीर ने इसे शर्मनाक बताया है. बता दें दि हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने यूृट्यूब चैनल पर हर्षित राणा के चयन पर कहा था कि गंभीर के कारण उन्हें टीम में मौका मिल रहा है.

अब कोच गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह थोड़ा शर्मनाक है कि आप एक 23 साल के लड़के को निशाना बना रहे हैं. हर्षित के पिता पूर्व अध्यक्ष नहीं हैं. किसी व्यक्ति को निशाना बनाना उचित नहीं है. हर्षित को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना बिल्कुल सही नहीं है और सोचिए कि उसकी मानसिकता कैसी होगी. किसी का भी बच्चा क्रिकेट खेलेगा और यह स्वीकार्य नहीं है. हम सभी की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि भारतीय क्रिकेट अच्छा प्रदर्शन करे."

श्रीकांत ने राणा के टीम में चयन होने पर उठाए थे सवाल

बता दें कि भारत के पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने कहा था कि राणा, जिनका गंभीर के साथ जुड़ाव आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनके कार्यकाल से है, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में गंभीर के साथ अपने तालमेल के कारण ही जगह बना पाए.श्रीकांत ने अपने बयान में आगे कहा था "सिर्फ़ एक ही सदस्य है, हर्षित राणा...कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों है. सबसे अच्छा यही है कि हर्षित राणा जैसा बनें और टीम में चुने जाने के लिए गंभीर की हमेशा हां में हां मिलाते रहें."

दिल्ली के क्रिकेटर राणा, जिन्होंने पिछले साल गंभीर के कप्तान बनने के बाद से दो टेस्ट, 5 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, हाल ही में एशिया कप के एक मैच में खेले थे जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है.