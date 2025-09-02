विज्ञापन
तेंदुलकर-कोहली नहीं, गौतम गंभीर ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज को बताया रन मशीन

Gautam Gambhir on Who is run machine of World cricket: गौतम गंभीर ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा रन मशीन मानते हैं.

तेंदुलकर-कोहली नहीं, गौतम गंभीर ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज को बताया रन मशीन
Gautam Gambhir react on run machine of World cricket, गौतम गंभीर का बयान
  • भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने वीवीएस लक्ष्मण को विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा रन मशीन बताया है
  • गंभीर ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को रन मशीन के रूप में नहीं माना है
  • वीवीएस लक्ष्मण ने अपने टेस्ट करियर में 134 मैच खेलकर 8781 रन बनाए और 17 शतक जड़े हैं
Who is run machine of World cricket: भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा रन मशीन मानते हैं. गंभीर ने स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा के इंस्टा पर बात करते हुए उस खिलाडी के बारे में खुलासा किया है. गंभीर ने चौंकाते हुए विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को रन मशीन करार नहीं दिया है. पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज ने भारत के पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण को रन मशीन के तौर पर संबोधित किया है. दरअसल, गंभीर ने पूछा गया कि रन मशीन आप किसे मानते हैं तो भारतीय टीम के कोच ने सीधे तौर पर वीवीएस लक्ष्मण का नाम लिया है. 

भारत के पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman Profile - Cricket Player India | Stats, Records) ने अपने करियर में 134 टेस्ट मैच खेले और कुल 8781 रन बनाने में सफल रहे हैं. लक्ष्मण ने अपने टेस्ट करियर में 17 शतक और 56 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की है. वहीं, लक्ष्मण ने वनडे में 86 मैच खेलकर 2338 रन बनाए. वनडे में वीवीएस लक्ष्मण के नाम 6 शतक और 10 अर्धशतक जमाए हैं.

"भारतीय क्रिकेट के हनुमान" थे लक्ष्मण

VVS Laxman को भारतीय क्रिकेट का हनुमान या संकटमोचक माना जाता था. लक्ष्मण हमेशा बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते थे, जब टीम मुश्किल में होती थी तो  लक्ष्मण टीम को मुसीबत से बाहर निकालने का काम करते हैं. उनकी 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन की पारी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. लक्ष्मण का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा था. टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेलकर उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में बनाई है जो मुश्किल समय में टीम का सहारा बनता था. 

लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 29 मैच खेले और कुल 2434 रन बनाने में सफल रहे. VVS Laxman  के नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में कुल 6 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज हैं. 

