Gautam Gambhir react on no handshake controversy: अप्रैल में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद यह भारत-पाकिस्तान का पहला मुकाबला था. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और 7 विकेट से जीत हासिल की. 

IND vs PAK: भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद क्‍यों नहीं किया हैंडशेक? गौतम गंभीर ने दिया सीधा जवाब
Gautam Gambhir Big Statement on no handshake controversy:  गंभीर का बयान
  • सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत को ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर जवानों को समर्पित किया
  • टीम के कोच गौतम गंभीर ने हैंडशेक विवाद पर कहा कि वे पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे.
  • भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया, जिसमें सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाकर मैच फिनिश किया
Gautam Gambhir on ‘no handshake' controversy:  भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ (Asia Cup, IND vs PAK Match) मिली बड़ी जीत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी दिखाने वाले सेना के जवानों को समर्पित किया है। भारतीय कप्तान ने पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े होने की प्रतिबद्धता भी जताई. तो वहीं, टीम के कोच गौतम गंभीर ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक न करने को लेकर बयान दिया और कहा कि, हम पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे. (HANDSHAKE CONTROVERSY ASIA CUP 2025)

सात विकेट से जीत के बाद, गंभीर ने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भी बात की और कहा, "यह शानदार जीत है.  इस टूर्नामेंट में अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है. यह मैच हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हम पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे और उन्होंने जो कुछ भी सहा, उसके लिए भी. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारतीय सेना को उनके सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं. हम अपने देश को गौरवान्वित और खुश करने की कोशिश करेंगे." (India vs Pakistan Asia Cup match hit by ‘no handshake' controversy)

अप्रैल में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद यह भारत-पाकिस्तान का पहला मुकाबला था. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और 7 विकेट से जीत हासिल की. 

कुलदीप यादव और सुर्यकुमार यादव ने जीताया मैच 

भारत के लिए कुलदीप यादव के अलावा अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी। शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंद पर नाबाद 47 रन बनाकर मैच फिनिश किया। उन्होंने छक्का लगातार जीत दिलायी. शिवम दुबे 10 रन पर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता

Gautam Gambhir, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
