पाकिस्तान शाहीन के बल्लेबाजों का विस्फोट, चारों खाने चित हो गई बांग्लादेश, मिली बड़ी जीत

Pakistan Shaheens Beat Bangladesh A: पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश 'ए' के बीच पहला टी20 मुकाबला 14 अगस्त 2025 को डार्विन में खेला गया. जहां पाकिस्तानी बल्लेबाजों की धूम देखने को मिली. जिसके बदौलत ग्रीन टीम ने यह मुकाबला 79 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया. मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान शाहीन की टीम 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए यासिर खान सर्वोच स्कोरर रहे. जिन्होंने 40 गेंद में 155.00 की स्ट्राइक रेट से 62 रन की सर्वाधिक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और दो खूबसूरत छक्के निकले.

यासिर खान के अलावा उनके साथी सलामी जोड़ीदार ख्वाजा नफाय और तीसरे क्रम के बल्लेबाज अब्दुल समद का भी जलवा रहा. नफाय ने 31 गेंदों में 196.77 की स्ट्राइक रेट से 61, जबकि समद ने 27 गेंदों में 207.40 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. इन बल्लेबाजों के अलावा कैप्टन इरफान खान ने महज 12 गेंदों में 208.33 की स्ट्राइक रेट से 25 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज रनों के लिए जूझते हुए नजर आए.

148 रन पर ढेर हो गई बांग्लादेश 'ए' की टीम

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी बांग्लादेश 'ए' की टीम 16.5 ओवरों में 148 रन पर ढेर हो गई. तीसरे क्रम के बल्लेबाज सैफ हसन ने 32 गेंदों में 57 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. मगर वह भी नाकामयाब रहे.

दोनों टीमों की तरफ से इन गेंदबाजों का रहा जलवा

बांग्लादेश 'ए' की तरफ से केवल तीन गेंदबाज ही विकेट चटका सके. जिसमें रकीबुल हसन, हसन महमूद और महफूजुर रहमान रब्बी का नाम शामिल है. इन गेंदबाजों को क्रमशः एक-एक सफलता हाथ लगी.

वहीं पाकिस्तान शाहीन की तरफ से साद मसूद और फैसल अकरम ने क्रमशः तीन-तीन, जबकि मोहम्मद वसीम ने दो सफलता प्राप्त की. इन तीनों गेंदबाजों के अलावा उबैद शाह और माज सदाकत के खाते में एक-एक विकेट आए.

