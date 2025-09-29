IND vs PAK- Final: गौतम अदाणी ने एशिया कप में भारत की जीत पर टीम इंडिया को दी बधाई

Gautam Adani on Team India: देश के प्रमुख उद्योगपति और अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने एशिया कप में भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर टीम इंडिया को बधाई दी है. गौतम अदाणी ने अपने पोस्ट में तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी की तारीफ की. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा,"एशिया कप 2025 जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई. यह एक बार फिर से जीत सिद्ध करता है, जब भारत के युवा ठान लेते हैं, तो हर चुनौती अवसर बन जाता है. तिलक वर्मा (69*) पर गर्व है ..ताज के पीछे की शांत शक्ति." (Gautam Adani on Team India Victory)

Congratulations to Team India for winning Asia Cup 2025.

यह जीत एक बार फिर सिद्ध करती है

कि जब भारत के युवा ठान लेते हैं,

तो हर चुनौती अवसर बन जाती है।

Proud of Tilak Varma (69*) - the calm force behind the crown.#TeamIndia #TilakVarma #JaiHind pic.twitter.com/QB32RANWPH — Gautam Adani (@gautam_adani) September 29, 2025

बता दें कि एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीतने में सफलता हासिल की. भारत की जीत में तिलक वर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की और नाबाद 69 रन बनाने में सफल रहे. तिलक को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

तिलक वर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच

तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतक लगाकर ‘संकटमोचक ' की भूमिका निभाई और बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक बार फिर मानमर्दन करते हुए 5 विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता .भारत को आखिरी ओवर में दस रन की जरूरत थी और विवादों से घिरे रहने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथ में गेंद थी.

तिलक ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे प्रशंसकों को जश्न में सराबोर कर दिया.

जीत के लिये 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत खराब रही थी और पहले पांच ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे. इसके बाद तिलक ने एक मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे ( 21 गेंद में 33 रन ) ने उनका पूरा साथ दिया .