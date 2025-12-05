पिंक बॉल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप पांच बल्लेबाज़, इनका रहा है जलवा

Most Runs in Pink Ball Test AUS vs ENG Ashes 2025: ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जेक वेदराल्ड के पहले हाफ-सेंचुरी के बाद टेस्ट क्रिकेट का एक और रोमांचक सेशन, शुक्रवार को ब्रिस्बेन के गाबा में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पहले सेशन के आखिर में, ऑस्ट्रेलिया 21 ओवर में 130/1 पर था, ओपनर वेदराल्ड (59*) और मार्नस लाबुशेन (27*) क्रीज पर नाबाद थे. इसके बाद खेल आगे बढ़ा और खबर लिखे जाने तक 243 रन बना लिए थे और 3 विकेच गिर चुके थे. इससे पहले दूसरे दिन की शुरुआत इंग्लैंड के 325/9 से आगे बढ़ने के साथ हुई, जिसमें जो रूट (135*) और जोफ्रा आर्चर (32*) स्ट्राइक पर थे.

रूट की 138* रन की पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट मैच में सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर भी था. इंग्लैंड के इस महान खिलाड़ी ने पाकिस्तान के असद शफीक के 137 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया, जो 2016 में ब्रिस्बेन के गाबा में बना था. रूट और आर्चर के बीच 10वें विकेट के लिए 70 रन की पार्टनरशिप भी 1951/52 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी.

पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1) ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज़ मार्नस लाबुशेन ने पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाकर एक नया मानदंड स्थापित कर दिया है. लाबुशेन ने अब तक 16 पारियों में 1,023 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में अपनी बादशाहत साबित की है. उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता ने उन्हें इस विशेष सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया है.

2) ऑस्ट्रेलिया के ही स्टीव स्मिथ 832 रन (25 पारियां) बनाकर दूसरे स्थान पर हैं. स्मिथ इसके पहले इस सूची में शीर्ष के दावेदार रहे हैं, लेकिन लाबुशेन ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

3) तीसरे स्थान पर अनुभवी सलामी बल्लेबाज़ डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने 17 पारियों में 753 रन बनाए हैं.

4) वहीं चौथे स्थान पर ट्रैविस हेड 752 रन (16 पारियां) के साथ बेहद नजदीक बने हुए हैं.

5) इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट ने भी पिंक बॉल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है. वे 14 पारियों में 639 रन के साथ शीर्ष पाँच में शामिल हैं.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए, मिचेल स्टार्क (20 ओवर में 6/75) ने पहली इनिंग में शानदार बॉलिंग की. यह मौजूदा एशेज में स्टार्क का दूसरा फाइव-विकेट हॉल था. कुल मिलाकर, यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 18वां फाइवर था. स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया में 11502 बॉल में 250 टेस्ट विकेट भी पूरे किए. सिर्फ डेल स्टेन ही किसी देश में इससे जल्दी 250 विकेट ले पाए हैं - साउथ अफ्रीका में 9863 बॉल में 250 विकेट.

इंग्लैंड के 334 रन के जवाब में, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रैविस हेड और जेक वेदराल्ड ने सावधानी से शुरुआत की थी. स्पीडस्टर जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने सही दिशा में बॉलिंग करके दोनों ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को परेशान किया.