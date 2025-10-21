धोनी से लेकर अभिषेक शर्मा तक... भारतीय क्रिकेटरों ने ऐसे मनाई दिवाली. देखें 10 तस्वीरें

cricketers celebrated Diwali
- भारतीय क्रिकेटरों ने इस साल भी दीपावली त्योहार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ हर्षोल्लास से मनाया
- जसप्रीत बुमराह ने अपने परिवार के साथ दीपावली की खुशियाँ सोशल मीडिया पर साझा कीं
- अभिषेक शर्मा ने भी अपने तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए
Indian cricketers celebrated Diwali: हर साल की तरह इस साल भी क्रिकेटरों ने दीपावली को अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया है. भारतीय क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर शुभकामनाएं दी है. वहीं, इस समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय क्रिकेटरों ने मिलकर दिवाली सेलिब्रेट किया है. बीसीसीआई ने तस्वीर शेयर की है जिसमें भारतीय क्रिकेटरों ने फैन्स को दिवाली की शुभकामनाएं दी है.
ऋषभ पंत ने ऐसे मनाई दिवाली
बुमराह ने परिवार के साथ मनाई दिवाली
अभिषेक शर्मा ने ऐसे किया दिवाली सेलिब्रेट
सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर त्योहार की बधाई दी
तेंदुलकर की बेटी सारा ने ऐसे दिवाली पार्टी किया सेलिब्रेट
धोनी की वाइफ साक्षी ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर की शेयर, धोनी भी दिखे साथ
शिखर धवन और सोफी शाइन ने साथ में दिवाली किया सेलिब्रेट
