नाम देखकर पाकिस्तान हो जाएगा परेशान, एशिया कप में भारत के टॉप प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जो मचाएंगे तहलका

Team India Top Performers Ahead of Asia Cup 2025: एशिया कप टी20I संस्करण में टीम इंडिया एक मज़बूत टीम की तरह दिख रही है, जिसमें एक मजबूत टॉप आर्डर, सूर्यकुमार यादव जैसा आक्रामक कप्तान और कई ऑलराउंड विकल्प हैं जो मुख्य गेंदबाज़ी में मदद कर सकते हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह जैसा मजबूत खिलाड़ी भी शामिल है. टीम इंडिया का एशिया कप अभियान 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ शुरू होगा, जिसमें भारत-पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत अपना आखिरी लीग मैच 19 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा. सुपर फ़ोर चरण 20 सितंबर से शुरू होगा. प्रतियोगिता से पहले, आइए टी20 विश्व कप जीत के बाद से भारत के कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर डालते हैं एक नजर.

अभिषेक शर्मा

इस बार टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा सबसे रोमांचक खिलाड़ियों में से एक माने जा रहे हैं. उनकी बल्लेबाज़ी का अंदाज़ आक्रामक और तेज़ है, हालांकि लगातार रन बनाने में अभी थोड़ी कमी रही है. अब तक खेले गए 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 33.43 की औसत और 193.84 के शानदार स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक जड़े हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 135 रन रहा है. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज़ में उन्होंने 279 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उनकी पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाज़ी भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो रही है.

संजू सैमसन

लंबे समय तक अस्थिर प्रदर्शन के बाद संजू सैमसन को बतौर सलामी बल्लेबाज़ नई पहचान मिली है. पिछले 17 मैचों की 16 पारियों में उन्होंने 487 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं. बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तो उन्होंने पांच पारियों में ही तीन शतक जड़े. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ तेज़ गेंदबाज़ों की शॉर्ट बॉल्स पर उन्हें परेशानी हुई और पांच पारियों में सिर्फ़ 51 रन ही बना सके. इसके बावजूद, हाल में खेले गए केरल क्रिकेट लीग में उन्होंने शानदार वापसी की और पांच मैचों में 368 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे.

तिलक वर्मा

मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा ने अपनी जगह मजबूत कर ली है. उनकी खासियत है कि वे हालात के हिसाब से खेलते हैं – कभी टिककर, तो कभी पहली गेंद से हमला बोलते हुए. नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 82.60 की औसत से 413 रन बनाए हैं. इसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120\ रहा.

हार्दिक पांड्या

भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस समय अच्छी फॉर्म में हैं. उन्होंने हाल की 13 पारियों में 35.55 की औसत और 145 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. गेंदबाज़ी में भी वे असरदार रहे हैं और 10 विकेट झटके हैं.

वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर दिखाया है कि उनकी स्पिन बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकती है. 12 मैचों में उन्होंने सिर्फ़ 11.25 की औसत से 31 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/17 रहा और उन्होंने दो बार पारी में पांच विकेट हासिल किए. उनकी इकॉनमी भी अच्छी रही है.

रवि बिश्नोई

हालांकि वे इस एशिया कप टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हाल के टी20 मुकाबलों में उनका योगदान अहम रहा है. उन्होंने 18 मैचों में 25 विकेट लिए, जिसमें 4/13 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. 7.14 की इकॉनमी के साथ उन्होंने टीम को मजबूती दी.

अर्शदीप सिंह

टीम के बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह अपनी सटीक लाइन-लेंथ और स्विंग से लगातार असर डालते रहे हैं. उन्होंने 11 मैचों में 15.15 की औसत से 20 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/14 रहा है और उनकी इकॉनमी 7.87 रही.

(ANI इनपुट के साथ)