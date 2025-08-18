विज्ञापन
Top Ten Indian Batsman With Highest Strike Rate: भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. आगामी टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं.

Asia Cup: टॉप 10 भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने T20 WC 2024 के बाद सबसे तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर मचाया तूफान
Top Ten Indian Batsman With Highest Strike Rate
Top Ten Indian Batsman With Highest Strike Rate: Asia Cup 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड की घोषणा से पहले खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालना बेहद जरूरी है. खासकर टी20 विश्वकप 2024 के बाद से भारतीय बल्लेबाज़ों ने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं. क्रिकेट में स्ट्राइक रेट जितना तेज़ होता है, उतना ही खिलाड़ी मैच का रुख बदलने में सक्षम होता है. आइए जानते हैं टॉप-10 इंडियन बैटर्स जिन्होंने सबसे तेज़ी से रन बनाए हैं. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. पूर्व में 2016 और 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है.

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. आगामी टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं. भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है.

1. अभिषेक शर्मा – स्ट्राइक रेट 193.84 

भारतीय टीम में फिलहाल साल 2025 में सबसे बड़ा नाम युवा ओपनर अभिषेक शर्मा का है. उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद से बेहद आक्रामक बल्लेबाज़ी की है और लगभग हर गेंद पर बड़े शॉट लगाने की काबिलियत दिखाई है. 193.84 का स्ट्राइक रेट उन्हें इस लिस्ट में नंबर-1 पर लाता है.

2. संजू सैमसन – स्ट्राइक रेट 171.47 

संजू सैमसन ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग और फुर्तीली बल्लेबाज़ी से टीम इंडिया के लिए शानदार रन बनाए हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज़ के तौर पर उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है. 171.47 का स्ट्राइक रेट साबित करता है कि वह Asia Cup 2025 Best Batter में गिने जा सकते हैं.

3. तिलक वर्मा – स्ट्राइक रेट 170.66

तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर में भारत को स्थिरता और विस्फोटक बल्लेबाज़ी दोनों दी है. उनकी बल्लेबाज़ी का अंदाज़ दर्शाता है कि वह लंबे समय तक भारतीय टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी बने रहेंगे.

4. यशस्वी जायसवाल – स्ट्राइक रेट 170.00

यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के सबसे आक्रामक ओपनरों में गिने जाते हैं. उनकी बल्लेबाज़ी का अंदाज़ शुरुआती ओवरों में ही विपक्ष पर दबाव बना देता है.

5. शिवम दुबे – स्ट्राइक रेट 167.12

पावर हिटर के तौर पर शिवम दुबे ने टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर मैच फिनिश किया है. उनकी हिटिंग क्षमता उन्हें एशिया कप 2025 में भी एक्स-फैक्टर बना सकती है.

6. सूर्यकुमार यादव – स्ट्राइक रेट 161.25

‘मिस्टर 360' के नाम से मशहूर सूर्यकुमार यादव किसी भी दिशा में रन बनाने की क्षमता रखते हैं. उनका स्ट्राइक रेट दिखाता है कि वह अब भी भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज़ों में शुमार हैं.

7. ऋतुराज गायकवाड़ – स्ट्राइक रेट 158.33

गायकवाड़ अपनी तकनीकी बल्लेबाज़ी और स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं. उनका स्ट्राइक रेट बताता है कि वह सिर्फ एंकर ही नहीं, बल्कि तेज़ रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी बन चुके हैं.

8. रियान पराग – स्ट्राइक रेट 151.42

युवा रियान पराग ने हाल के समय में शानदार प्रदर्शन किया है. वह मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाकर टीम को बैकअप देते हैं.

9. हार्दिक पांड्या – स्ट्राइक रेट 145.45

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फिनिशर की भूमिका निभाते हैं. उनकी स्ट्राइक रेट बताती है कि वे निचले क्रम में भी विपक्ष को दबाव में डाल सकते हैं.

10. रिंकू सिंह – स्ट्राइक रेट 138.68

‘फिनिशर' के तौर पर मशहूर रिंकू सिंह ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है. उनका स्ट्राइक रेट भले ही टॉप खिलाड़ियों जितना न हो, लेकिन निर्णायक पलों पर उनका योगदान बेहद अहम रहता है.

