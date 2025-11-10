'अगर मौका है, तो उन्हें इसे भुनाना चाहिए', मोहम्मद कैफ ने दी केएल राहुल को दिल्ली से इस टीम में जाने की सलाह

Mohammad Kaif on KL Rahul : पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का मानना ​​है कि केएल राहुल को आईपीएल 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स को छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में जाना चाहिए. कैफ ने विकेटकीपर-बल्लेबाज को सलाह दी है कि अगर मौका मिले तो उसे भुनाना चाहिए. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा, "अगर केएल राहुल केकेआर के कप्तान बनते हैं, तो वह उनकी कप्तानी बखूबी करेंगे.वह पहले लखनऊ की कप्तानी कर चुके हैं. अगर किसी खिलाड़ी और मालिक के बीच अनबन होती है, तो उसका असर मैदान पर दिखता है. इसलिए, एलएसजी में आपसी समझ की कमी थी. इसीलिए वह लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ गए. उन्होंने लखनऊ में 500 रन बनाकर खुद को स्थापित कर लिया था, तो वह क्यों जाना चाहेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए कप्तान के तौर पर केकेआर एक बेहतर विकल्प है क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन टीम है."

कैफ ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "अगर आप उनके पास मौजूद खिलाड़ियों पर नज़र डालें, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज़. अगर लखनऊ से तुलना करें, तो केकेआर के पास असली मैच विनर खिलाड़ी हैं. कौन कहां बल्लेबाज़ी करेगा, इसका खाका वहां पहले से ही तय है. मैं केएल राहुल को सलाह दूंगा कि अगर उन्हें मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें, उसे दोनों हाथों से लपक लें. ईडन गार्डन्स की पिच भी अच्छी है, इसलिए इससे उनकी बल्लेबाज़ी को फ़ायदा होगा. वह कप्तान के तौर पर आईपीएल जीतने का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं. केकेआर उनके लिए एक अच्छा विकल्प होगा."

बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार IPL 2026 की नीलामी भारत में दिसंबर में होने की उम्मीद है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2026 की नीलामी 15 दिसंबर को हो सकती है.