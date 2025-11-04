विज्ञापन
भारत के हित में हरमनप्रीत को छोड़ देनी चाहिए कप्तानी, जानें पूर्व कप्तान ने क्यों कही यह बड़ी बात

Harmanpreet Kaur Should Step Down From Captaincy: पूर्व राष्ट्रीय टीम की कप्तान शांता रंगास्वामी ने कहा की साल 2017 में फाइनल में पहुंचने से भारत में महिला क्रिकेट लोकप्रिय हुआ, लेकिन रविवार रात की जीत से लड़कियों में इस खेल को अपनाने की सोच में भारी उछाल आएगा.

Harmanpreet Kaur Should Step Down From Captaincy:

Harmanpreet Kaur Should Step Down From Captaincy: महिला वनडे विश्व कप में भारत की अभूतपूर्व जीत के एक दिन बाद यह थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन व्यापक हित के लिए, पूर्व राष्ट्रीय टीम की कप्तान शांता रंगास्वामी चाहती हैं कि हरमनप्रीत कौर कप्तानी छोड़ दें. ऐसा कुछ जो उन्हें लगता है कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था. पीटीआई से बात करते हुए कहा, रंगास्वामी का मानना ​​है कि कप्तानी छोड़ना 36 वर्षीय हरमनप्रीत के लिए फायदेमंद होगा, जो एक बल्लेबाज और एक बेहतरीन क्षेत्ररक्षक के रूप में टीम के लिए अमूल्य हैं. उन्होंने कहा कि यह बदलाव टीम के दीर्घकालिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. अगला वनडे विश्व कप 2029 में होना है, जबकि टी20 विश्व कप अगले साल यूके में आयोजित किया जाएगा.

रंगस्वामी ने कहा कि 29 वर्षीय स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना नई कप्तान के लिए स्पष्ट पसंद हैं. "यह देर से हुआ है. क्योंकि हरमन, एक बल्लेबाज और एक क्षेत्ररक्षक के रूप में, शानदार हैं. हां. लेकिन वह कभी-कभी लड़खड़ा सकती हैं. मुझे लगता है कि अगर उन पर कप्तानी का बोझ न हो, तो वह और अधिक योगदान दे सकती हैं. देखिए, जब यह इस तरह की सफलता (विश्व कप जीत) के बाद आता है, तो इसे अच्छी तरह से नहीं लिया जाएगा. लेकिन भारतीय क्रिकेट के हित में और हरमन के अपने हित में, मुझे लगता है कि वह कप्तानी के बोझ के बिना एक बल्लेबाज के रूप में और अधिक योगदान दे सकती हैं," उन्होंने कहा.

"उनके पास अभी भी तीन-चार साल का बड़ा क्रिकेट बाकी है. कप्तान न होने से वह ऐसा कर पाएंगी. स्मृति को सभी प्रारूपों में कप्तान बनाया जाना चाहिए. आपको भविष्य के विश्व कप के लिए भी योजना बनाने की ज़रूरत है."

उन्होंने रोहित शर्मा के मामले का भी ज़िक्र किया, जहां इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद, चयनकर्ताओं ने टीम की खातिर उनसे दूरी बना ली थी. ऑस्ट्रेलिया की तरह दबदबा बनाने के लिए भारत को गेंदबाजी में सुधार करना होगा. रंगास्वामी घरेलू मैदान पर टीम के खिताब जीतने के सिलसिले से बेहद खुश हैं, लेकिन उन्होंने कमजोर पक्षों को भी उजागर किया.

"हमारे ज़माने में, बल्लेबाजी कमज़ोर कड़ी हुआ करती थी. अब बल्लेबाजी तो स्थिर हो गई है, लेकिन गेंदबाजी चिंता का विषय है फील्डिंग भी काफी बेहतर हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया सिर्फ़ इसलिए हारा क्योंकि उनके पास अच्छा गेंदबाजी आक्रमण नहीं था. मैं कहूंगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास बेहतर गेंदबाजी आक्रमण थे. बल्लेबाजों ने हमारे लिए काम किया," रंगास्वामी ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में भारत से हारने का ज़िक्र करते हुए कहा, जिसमें भारत 338 रनों का बचाव नहीं कर पाया था.

खेल की लोकप्रियता में दस गुना वृद्धि

2017 में फाइनल में पहुंचने से भारत में महिला क्रिकेट लोकप्रिय हुआ, लेकिन रविवार रात की जीत से लड़कियों में इस खेल को अपनाने की प्रवृत्ति में भारी उछाल आएगा, रंगास्वामी ने भविष्यवाणी की.

"दस साल बाद, आप इस जीत का व्यापक प्रभाव देखेंगे. उन्होंने कहा, "इससे लाखों लोगों को इस खेल को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी." उन्होंने चैंपियनशिप जीतने वाली टीम चुनने के लिए निवर्तमान मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड और उनकी टीम की सराहना की.

India, Harmanpreet Kaur Bhullar, Smriti Mandhana, Cricket
