पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने सेना के बाद अब ज्वाइन की टास्क फोर्स, जानें क्या है पीछे की पूरी सच्चाई

- पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने सोशल मीडिया पर एक नए रूप में स्पेशल टास्क फोर्स सदस्य के रूप में तस्वीर साझा की
- धोनी के साथ अभिनेता आर माधवन भी नजर आए जो उम्र से काफी युवा दिख रहे हैं
- यह तस्वीर और वीडियो धोनी की पहली फिल्म या वेब सीरीज 'द चेज' के टीजर के रूप में सामने आया है
कभी मैदान पर अपने प्रचंड शॉटों से दुनिया भर के गेंदबाजों को कंपकंपा देने वाले पूर्व कप्तान एनएस धोनी (MS Dhoni) रविवार को सोशल मीडिया पर एक 'नए रूप' में अवतरित हुए, तो उनके करोड़ों चाहने वाले हैरान रह गए. धोनी का एक फोटो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें वह हाथ में माउजर और खास ड्रेस पहने दिखाई पड़ रहे हैं, जिस पर टास्क फोर्स लिखा दिखा. इसके देखते ही धोनी के करोड़ों चाहने वालों ने इनकी तस्वीरों को लेकर अंदाजा लगाना शुरू कर दिया. उनके साथ एक शख्स और दिखाई पड़ा. शुरू में तो धोनी के साथ दिखे शख्स को पहचाने में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ा, लेकिन तस्वीरों के कुछ ही देर बाद वीडियो भी आ गया, तो पूरी तस्वीर ही साफ हो गई.
🚨 Buckle up, fans – this is BIG!— Yola Cricket (@Yolacricket) September 7, 2025
🎬 The Captain Cool himself, MS Dhoni, teams up with powerhouse actor R Madhavan in Vasan Bala's high-octane project The Chase! 💥 The teaser just dropped, and it's already breaking the internet 🌐.
With Dhoni donning the avatar of a fearless… pic.twitter.com/xZSJpMsuMs
दरअसल क्रिकेट की दुनिया में बड़े-बड़ों के छक्के छुड़ाने के बाद अब ऐसा लगता है कि धोनी ने बॉलीवुड के बर्ड़े पर्दे पर मानो किंग खान और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टारों की भी छुट्टी करने की तैयारी कर ली है. दरअसल यह वीडियो धोनी की आने वाली पहली फिल्म 'द चेज' का टीजर है. हालांकि, इस टीजर से यह साफ होना अभी बाकी है कि यह मूवी का टीजर है या फिर यह कोई वेब सीरीज है? बहरहाल, इस प्रोजेक्ट में एमएस धोनी ने स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्य का रोल अदा किया है. और उनके साथ में दिखाई पड़े रहे दूसरे शख्स प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन हैं, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा युवा दिख रहे हैं.
आप धोनी के साथ खड़े दूसरे शख्स को पहचानिए. क्या आप पहचान पाए?
रविवार सुबह सोशल मीडिया पर आए टीजर ने धोनी के करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह मूवी है या वेब सीरीज
Hero Mahendra Singh Dhoni ♥️to Debut with Madhavan? Watch the Teaser of— Akash Srivastava (@isrivastavas) September 7, 2025
" The Chase "♥️🙏
Sunday morning began with a surprising video. On September 7, R. Madhavan shared a video on social media, calling it the teaser for Vasan Bala's The Chase.
The biggest surprise was that… pic.twitter.com/TWFXnVhEM7
आप देखिए कि धोनी के चाहने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं
🌟 हीरो बनने जा रहे महेंद्र सिंह धोनी!— Vox Trending (@voxtrending) September 7, 2025
माधवन के साथ डेब्यू करेंगे क्या?
"The Chase" का नया टीजर आया सामने, फैंस हो गए सोच में 🤔🎬#MSDhoni #TheChase #Bollywood #BigDebut #TeaserAlert pic.twitter.com/Y2av4OHwmD
अब देखना होगा कि धोनी का यह 'मिशन' क्या है और उनका यह अंदाज फैंस के बीच क्या गुल खिलाएगा, लेकिन फैंस बहुत ही उत्साहित हैं
🔥 Captain Cool turns Action King!— Himani Baghel (@HimaniBaghel) September 7, 2025
MS Dhoni joins R Madhavan for a high voltage thrill ride in "The Chase". Teaser Out Now.
🎬 One mission. Two legends. Total action overload.#CaptainCoolOnScreen #DhoniXMadHavan #TheChaseBegins #MSDhoni𓃵 #OneMissionTwoLegends @msdhoni pic.twitter.com/C2wzYbm1mA
