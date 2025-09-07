विज्ञापन
पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने सेना के बाद अब ज्वाइन की टास्क फोर्स, जानें क्या है पीछे की पूरी सच्चाई

MS Dhoni: कुछ साल पहले साल 2019 में धोनी ने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी, तो साथ ही उन्होंने 15 दिन के शिविर में भी भाग लिया था. ऐसे में शुक्रवार को उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, तो फैंस हैरान रह गए

MS Dhoni in new role: सोशल मीडिया पर आईं एमएस धोनी की तस्वीरों ने फैंस को हैरान कर दिया
  • पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने सोशल मीडिया पर एक नए रूप में स्पेशल टास्क फोर्स सदस्य के रूप में तस्वीर साझा की
  • धोनी के साथ अभिनेता आर माधवन भी नजर आए जो उम्र से काफी युवा दिख रहे हैं
  • यह तस्वीर और वीडियो धोनी की पहली फिल्म या वेब सीरीज 'द चेज' के टीजर के रूप में सामने आया है
कभी मैदान पर अपने प्रचंड शॉटों से दुनिया भर के गेंदबाजों को कंपकंपा देने वाले पूर्व कप्तान एनएस धोनी (MS Dhoni) रविवार को सोशल मीडिया पर एक 'नए रूप' में अवतरित हुए, तो उनके करोड़ों चाहने वाले हैरान रह गए. धोनी का एक फोटो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें वह हाथ में माउजर और खास ड्रेस पहने दिखाई पड़ रहे हैं, जिस पर टास्क फोर्स लिखा दिखा. इसके देखते ही धोनी के करोड़ों चाहने वालों ने इनकी तस्वीरों को लेकर अंदाजा लगाना शुरू कर दिया. उनके साथ एक शख्स और दिखाई पड़ा. शुरू में तो धोनी के साथ दिखे शख्स को पहचाने में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ा, लेकिन तस्वीरों के कुछ ही देर बाद वीडियो भी आ गया, तो पूरी तस्वीर ही साफ हो गई. 

दरअसल क्रिकेट की दुनिया में बड़े-बड़ों के छक्के छुड़ाने के बाद अब ऐसा लगता है कि धोनी ने बॉलीवुड के बर्ड़े पर्दे पर मानो किंग खान और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टारों की भी छुट्टी करने की  तैयारी कर ली है. दरअसल यह वीडियो धोनी की आने वाली पहली फिल्म 'द चेज' का टीजर है. हालांकि, इस टीजर से यह साफ होना अभी बाकी है कि यह मूवी का टीजर है या फिर यह कोई वेब सीरीज है? बहरहाल, इस प्रोजेक्ट में एमएस धोनी ने स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्य का रोल अदा किया है. और उनके साथ में दिखाई पड़े रहे दूसरे शख्स प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन हैं, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा युवा दिख रहे हैं. 

आप धोनी के साथ खड़े दूसरे शख्स को पहचानिए. क्या आप पहचान पाए?

रविवार सुबह सोशल मीडिया पर आए टीजर ने धोनी के करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह मूवी है या वेब सीरीज

आप देखिए कि धोनी के चाहने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं

अब देखना होगा कि धोनी का यह 'मिशन' क्या है और उनका यह अंदाज फैंस के बीच क्या गुल खिलाएगा, लेकिन फैंस बहुत ही उत्साहित हैं

