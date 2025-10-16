विज्ञापन
बिहार चुनाव: मान गए मुकेश सहनी! 15 सीटों पर बनी बात, गौरा बौराम सीट से करेंगे नामांकन

बिहार चुनाव को लेकर मुकेश सहनी और महागठबंधन के दूसरे दलों के बीच सीटों को लेकर बात बन गई है. अब सहनी की पार्टी बिहार में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.

बिहार चुनाव: मान गए मुकेश सहनी! 15 सीटों पर बनी बात, गौरा बौराम सीट से करेंगे नामांकन
  • बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने मुकेश सहनी की पार्टी को पंद्रह सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति दी है
  • मुकेश सहनी खुद दरभंगा की गौर बौराम विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे और एक एमएलसी सीट भी दी जाएगी
  • गौर बौराम सीट पर आरजेडी का सिंबल पहले दिया गया था, लेकिन अब उसे वापस लेने की बात चल रही है
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर खींचतान कम होती नजर आ रही है. खबर आ रही है कि मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में जो पेंच फंसा था वो अब सुलझ गया है. सूत्रों के अनुसार मुकेश सहनी की VIP पार्टी अब बिहार चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. मुकेश सहनी खुद दरभंगा की गौर बौराम विधानसभा सीट से शुक्रवार को नामांकन करेंगे. मुकेश सहनी से एक एमएलसी की सीट को लेकर भी वादा किया गया है. 

आपको बता दें कि गौरा बौराम सीट पर आरजेडी सिंबल दे चुकी है. मगर अब कहा जा रहा है कि उसका सिंबल अब वापिस लिया जाएगा. उप-मुख्यमंत्री पर यदि सरकार बनने की स्थिति है तब फैसला लिया जाएगा. 

मुकेश सहनी की PC की टाइमिंग बार-बार बढ़ रही थी

मुकेश सहनी ने आज (गुरुवार)  दिन में प्रेस कॉफ्रेंस बुलाई थी. पहले पीसी की टाइमिंग 12 बजे बताई गई थी, जो बाद में बढ़कर 4 बजे हुई और अब यह टाइमिंग बढ़कर 6 बज गई है. इसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई. 

बॉलीवुड से लौटकर सन ऑफ मल्लाह ने बिहार में शुरू की राजनीति

बॉलीवुड से लौटे ‘सन ऑफ मल्लाह‘ मुकेश सहनी ने बीते कुछ सालों में बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित तो किया, लेकिन उनके पांव पक्के तौर पर अभी तक नहीं जम सके हैं. मुकेश सहनी खुद को निषाद जाति के नेता बताते है. बिहार में इस जाति की जनसंख्या करीब 2.6% है.

राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल की कर रहे थे कोशिश

सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और खरगे ने लालू यादव से बात की थी. मुकेश सहनी के मामले को लेकर भी राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी. मुकेश सहनी ने राहुल गांधी से संपर्क किया था जिसके बाद राहुल गांधी हरकत में आए हैं. सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी मुकेश सहनी को लेकर आरजेडी से संपर्क किया था. 

Bihar Election, Mukesh Sahani
