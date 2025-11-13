'पहले जिम, फिर पावर हिटिंग, फिर...', जमकर पसीना बहा रहे धोनी, जानें क्या है एमएस का हर दिन मैदानी शेड्यूल

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ हफ्तों में धोनी के रांची में अलग-अलग बाइक और कार के साथ वीडियो वायरल हुए. इस दौरान उनके वाहनों में बदलाव जरूर हुआ, लेकिन हर दिन की मैदानी दिनचर्या समान समान रही. पिछले दो महीनों में धोनी हर दिन करीब 5-6 घंटे नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि वह अगले संस्करण को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर हैं. पिछले दो महीनों ऐसे कुछ ही दिन रहे, जब धोनी अपने घर से करीब 10 किमी दूरी पर स्थित जेएससीए स्टेडियम में प्रैक्टिस करने न पहुंचे हों.

इन 4 चरणों में कर रहे धोनी हर दिन प्रैक्टिस

स्टेडियम के एक अधिकारी ने बताया,'पिछले 2 महीने से उनका शेड्यूल एकदम तय रहा है. वह करीब 1:30 बजे स्टेडियम आते हैं. आते ही वह करीब एक घंटा जिम करते हैं. इसके बाद वह पैड करने के बाद नेट पर करीब दो घंटे पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं. अगर सेंट्रल पिच खाली रहती है और इस पर कोई मैच नहीं चल रहा होता है, तो वह मैच के अलग-अलग हालात के हिसाब से बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं. इसके बाद धोनी करीब आधा घंटा स्वीमिंग करते हैं और करीब 6 बजे स्टेडियम से रवाना होते हैं.' अधिकारी ने कहा, 'धोनी ठीक वही कर रहे हैं, जो वह हमेशा से करते आए हैं. कड़ा परिश्रम.

साल 2025 में चेन्नई का बहुत बुरा हाल

इस साल संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पिछले 16 सीजन में पहली बार सबसे फिसड्डी रही. वह 14 में से केवल 4 ही मैच जीत सकी थी. वह साल 2025 में प्लेऑफ की दावेदारी से बाहर होने वाली जब पहली टीम बनी थी, तो उसके फैंस हैरान रह गए थे. धोनी ने इस साल 14 मैचों की 13 पारियों में 24.50 के औसत से 196 रन बनाए थे. जाहिर है कि धोनी का प्रदर्शन भी उनके नाम के अनुरूप नहीं रहा. जाहिर है कि ऐसे में धोनी पर भी इस साल बेहतर करने का खासा दबाव है.



