ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने विस्फोटक बल्लेबाजी से नया इतिहास रच दिया. टीम के 13 रन पर दो विकेट गिरने के बावजूद ब्रूक ने अटैकिंग अंदाज अपनाया और महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर डाला. उनकी 28 गेंदों में 65 रन की पारी में 4 चौके और 6 छक्के शामिल रहे.

इस पारी के साथ ब्रूक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज टी20 अर्धशतक लगाने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 2018 में जोस बटलर द्वारा बनाए गए 22 गेंदों में अर्धशतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इतना ही नहीं, ब्रूक अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज टी20 फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाजों की ऑलटाइम लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज टी20 फिफ्टी लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

नंबर-1: रोहित शर्मा (भारत) - 24 जून 2024 को ग्रोस आइलेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक लगाया.

- 24 जून 2024 को ग्रोस आइलेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक लगाया. नंबर-2 (संयुक्त): युवराज सिंह (भारत), कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) और हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) - युवराज ने 22 सितंबर 2007 को डरबन में, पोलार्ड ने 27 मार्च 2012 को सेंट लूसिया में और ब्रूक ने 21 नवंबर 2026 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20-20 गेंदों में अर्धशतक लगाया.

- युवराज ने 22 सितंबर 2007 को डरबन में, पोलार्ड ने 27 मार्च 2012 को सेंट लूसिया में और ब्रूक ने 21 नवंबर 2026 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20-20 गेंदों में अर्धशतक लगाया. नंबर-3: उमर अकमल (पाकिस्तान) - 5 जुलाई 2010 को एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा.

- 5 जुलाई 2010 को एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. नंबर-4 (संयुक्त): जोस बटलर (इंग्लैंड) और डेवाल्ड ब्रेविस (दक्षिण अफ्रीका) - बटलर ने 28 जून 2018 को बर्मिंघम में और ब्रेविस ने 16 अगस्त 2025 को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22-22 गेंदों में फिफ्टी लगाई.

- बटलर ने 28 जून 2018 को बर्मिंघम में और ब्रेविस ने 16 अगस्त 2025 को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22-22 गेंदों में फिफ्टी लगाई. नंबर-5: क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 6 जून 2009 को द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भी बनाया बड़ा रिकॉर्ड

ब्रूक का 20 गेंदों का अर्धशतक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया दूसरा सबसे तेज टी20 अर्धशतक भी है. इस मैदान पर सबसे तेज टी20 फिफ्टी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम है, जिन्होंने 2009 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.