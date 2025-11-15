विज्ञापन
PAK vs SL: बाबर आजम ने शतक के बाद विराट कोहली के सेलिब्रेशन की उतारी नकल, फैन्स बोले- कॉपीकैट है..

Babar Azam celebration viral: बाबर आजम वनडे में सबसे कम पारियों में 20 शतक लगाने वाले दुनीया के तीसरे बल्लेबाज हैं. बाबर ने 136 पारी में अपने वनडे करियर का 20वां शतक लगाया

Babar Azam vs Virat Kohli: बाबर आजम का शतक
  • पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बाबर आजम के शतक की मदद से आठ विकेट से जीत हासिल की
  • बाबर आजम ने 807 दिनों के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाया और वनडे में अपना 20वां शतक पूरा किया
  • बाबर आजम ने विराट कोहली के शतक जश्न की नकल की, जिस पर सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा
Babar Azam, PAK vs SL :श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से जीत मिली, पाकिस्तान की जीत में सबसे बड़ी बात बाबर आजम का शतक रहा. अबर आज़म ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक बनाने के अपने 807 दिनों के सूखे को समाप्त कर दिया और रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में  शतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, बाबर ने अपने वनडे करियर का 20वां शतक जमाया. बाबर ने जब शतक जमाया तो उनके चेहरे पर सुकून की झलक साफ नजर आ रही थी. बाबर ने शतक जमाने के बाद जिस तरह का जश्न मनाया उसे देखकर लोगों को विराट कोहली की भी याद आ गई. बाबर ने हूबहू वैसा ही जश्न मनाया जैसा जश्न विराट कोहली ने 83 पारियों के सूखे को खत्म करने के बाद दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाने के बाद जश्न मनाया था. कोहली की नकल करने पर बाबर की खूब आलोचना हो रही है. 

फैन्स ने जमकर किया ट्रोल

सोशल मीडिया पर फैन्स ने  बाबर आजम के रिएक्शन पर रिएक्ट किया और कहा कि, बाबर, हमेशा कोहली की कॉपी करते हैं. यह खिलाड़ी बिल्कुल कॉपीकैट है. सोशल मीडिया पर बाबर का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है. 

किसमें कितना है दम, कोहली बनाम बाबर आजम (Babar Azam vs Virat Kohli in ODI)

वैसे, बाबर आजम वनडे में सबसे कम पारियों में 20 शतक लगाने वाले दुनीया के तीसरे बल्लेबाज हैं. बाबर ने 136 पारी में अपने वनडे करियर का 20वां शतक लगाया. बता दें कि कोहली ने अपने वनडे करियर का 20 शतक 133 पारी में जमाया था. वनडे में सबसे तेज 20 शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड हाशिम अमला के नाम है. अमला ने 108 पारी में 20 शतक लगाने का कमाल किया थआ. 

वनडे में सबसे तेज 20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज

  • 108 पारी - हाशिम अमला
  • 133 पारी - विराट कोहली
  • 136 पारी - बाबर आज़म
  • 142 पारी - डेविड वार्नर
  • 150 पारी - क्विंटन डी कॉक

मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 8 विकेट पर 288 रन बनाए जिसके बाद पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को 48.2 ओवर में हासिल कर लिया. बाबर आजम ने 119 गेंद पर नाबाद 102 रन की पारी खेली, अपनी पारी में बाबर ने 8 चौके लगाए. इसके अलावा रिजवान ने 51 रन की नाबाद पारी खेली औऱ टीम को जीत दिला दी. पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है.  बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

