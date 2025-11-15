PAK vs SL: बाबर आजम ने शतक के बाद विराट कोहली के सेलिब्रेशन की उतारी नकल, फैन्स बोले- कॉपीकैट है..

Babar Azam, PAK vs SL :श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से जीत मिली, पाकिस्तान की जीत में सबसे बड़ी बात बाबर आजम का शतक रहा. अबर आज़म ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक बनाने के अपने 807 दिनों के सूखे को समाप्त कर दिया और रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में शतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, बाबर ने अपने वनडे करियर का 20वां शतक जमाया. बाबर ने जब शतक जमाया तो उनके चेहरे पर सुकून की झलक साफ नजर आ रही थी. बाबर ने शतक जमाने के बाद जिस तरह का जश्न मनाया उसे देखकर लोगों को विराट कोहली की भी याद आ गई. बाबर ने हूबहू वैसा ही जश्न मनाया जैसा जश्न विराट कोहली ने 83 पारियों के सूखे को खत्म करने के बाद दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाने के बाद जश्न मनाया था. कोहली की नकल करने पर बाबर की खूब आलोचना हो रही है.

फैन्स ने जमकर किया ट्रोल

सोशल मीडिया पर फैन्स ने बाबर आजम के रिएक्शन पर रिएक्ट किया और कहा कि, बाबर, हमेशा कोहली की कॉपी करते हैं. यह खिलाड़ी बिल्कुल कॉपीकैट है. सोशल मीडिया पर बाबर का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है.

Meet this clown Babar azam.



•When he was failing he copied Kohli's celebration.

•If that wasn't enough, now after ending his century drought he copied the same celebration Kohli did after his 71st century.



You can never be him Babar, never.pic.twitter.com/dtPv1BUmMc https://t.co/EtFou9EVCE — mutual.stark (@mutualstark) November 14, 2025

If coping Virat Kohli is an art, then this clown piccaso of it. He has nothing of his own, everything he try to copy virat😂😂🤣🤣#BabarAzam pic.twitter.com/wi6rmE7DYH — CricMaths (@crictalks0415) November 15, 2025

Watch at 0.12



Babar Azam now copied Virat Kohli's 71st century celebration too man. This clown has got nothing of his own, his whole career went copying Virat😭😭



From trying to speak like Virat, kissing locket, looking at heaven, now copied this too😭pic.twitter.com/kp32KCOHKb — Rajiv (@Rajiv1841) November 14, 2025

किसमें कितना है दम, कोहली बनाम बाबर आजम (Babar Azam vs Virat Kohli in ODI)

वैसे, बाबर आजम वनडे में सबसे कम पारियों में 20 शतक लगाने वाले दुनीया के तीसरे बल्लेबाज हैं. बाबर ने 136 पारी में अपने वनडे करियर का 20वां शतक लगाया. बता दें कि कोहली ने अपने वनडे करियर का 20 शतक 133 पारी में जमाया था. वनडे में सबसे तेज 20 शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड हाशिम अमला के नाम है. अमला ने 108 पारी में 20 शतक लगाने का कमाल किया थआ.

वनडे में सबसे तेज 20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज

108 पारी - हाशिम अमला

133 पारी - विराट कोहली

136 पारी - बाबर आज़म

142 पारी - डेविड वार्नर

150 पारी - क्विंटन डी कॉक

मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 8 विकेट पर 288 रन बनाए जिसके बाद पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को 48.2 ओवर में हासिल कर लिया. बाबर आजम ने 119 गेंद पर नाबाद 102 रन की पारी खेली, अपनी पारी में बाबर ने 8 चौके लगाए. इसके अलावा रिजवान ने 51 रन की नाबाद पारी खेली औऱ टीम को जीत दिला दी. पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.