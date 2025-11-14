Patna Election Results Live: दानापुर में रामकृपाल पीछे, मोकामा में उलटफेर के संकेत... पटना की 14 सीटों का हाल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और शुरुआती रुझानों में एनडीए ने महागठबंधन पर बढ़त बढ़ाई हुई है. खास नजर राजधानी पटना की 12 सीटों पर है. ये 12 सीटें हैं- मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम. पटना में एक से बढ़कर एक हॉट सीटें हैं.

पटना की 14 सीटों में सबसे बड़ा उलटफेर दानापुर में देखने को मिल रहा है जहां से दिग्गज नेता और बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पीछे चल रहा हैं. उनपर रीतलाल यादव ने बढ़त बनाई है.

जेडीयू के बाहुबली उम्मीरवार अनंत सिंह शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं. यहां उन्होंने आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी पर लगभग 2700 वोटों की शुरुआती बढ़त बनाई है.

पटना साहिब में BJP ने रत्नेश कुमार को उतारा है तो कांग्रेस ने शशांत शेखर पर दांव खेला है, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है. मोकामा में जेडीयू के अनंत सिंह बनाम आरजेडी की वीणा देवी में कांटे की टक्कर है. वहीं बांकीपुर से मंत्री जी, नितिन नबीन का पलड़ा भारी माना जा रहा है. दानापुर में दिग्गज नेता रामकृपाल यादव बनाम रीतलाल यादव की लड़ाई दिलचस्प होगी. फुलवारी, मसौढ़ी और पालीगंज की बात करें तो यहां भी NDA और महागठबंधन में सीधी भिड़ंत है.

पटना की 14 विधानसभा सीटों पर कितनी वोटिंग हुई है?

मोकामा- 64.77 % बाढ़- 64.75 % बख्तियारपुर- 65.86 % दीघा- 42.76 % बांकीपुर- 41.32 % कुम्हरार- 40.17 % पटना साहिब- 60.27 % फतुहा- 69.27 % दानापुर- 58.51 % मनेर- 67.76 % फुलवारी- 66.51 % मसौढ़ी- 69.11 % पालीगंज- 63.87 % बिक्रम- 69.49 %

Bihar Election Results Live : बिहार में नीतीशे सरकार या तेजस्वी मारेंगे बाजी, हर अपडेट पढ़िए