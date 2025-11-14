विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar Mokama Seat Result Live : मोकामा में अनंत सिंह की वापसी या फिर वीणा को कमान, कौन हार-जीत रहा

Mokama Seat Result Live : बिहार निर्वाचन विभाग के मुताबिक, मतगणना केंद्रों पर तय समय पर सभी ईवीएम लाई जाएंगी और वोटों की गिनती की जाएगी. इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

Read Time: 1 min
Share
Bihar Mokama Seat Result Live : मोकामा में अनंत सिंह की वापसी या फिर वीणा को कमान, कौन हार-जीत रहा
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 243 सीटों पर आज वोटों की गिनती हो रही है और परिणामों का इंतजार है.
  • मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत कुमार सिंह और आरजेडी की वीणा देवी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिला है.
  • मोकामा सीट पर जनसुराज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को मैदान में उतारा था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mokama Result Live :  बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 243 सीटों पर आज वोटों की गिनती होने जा रही है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, इन सबके बीच हाईप्रोफाइल मोकामा सीट पर सबकी नजर है. इस सीट पर बाहुबली के अनंत कुमार सिंह और आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला हुआ. इस सीट पर जनसुराज की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी को उतारा गया था. इस बार ये सीट और चर्चा में आ गई क्योंकि मोकामा के दबंग माने जाने वाले दुलारचंद की हत्या चुनावकाल के दौरान ही हो गई, उसी के चलते अनंत सिंह जेल में हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि मोकामा सीट से कौन जीतता है. 

Bihar Mokama Seat Result Live Updates : 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election Result 2025, Bihar Election Result Live, Anant Singh Result Live, Veena Devi, Suraj Bhan Singh, Mokama Assembly Seat Result
Get App for Better Experience
Install Now