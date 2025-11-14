Bihar Mokama Seat Result Live : मोकामा में अनंत सिंह की वापसी या फिर वीणा को कमान, कौन हार-जीत रहा

Mokama Result Live : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 243 सीटों पर आज वोटों की गिनती होने जा रही है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, इन सबके बीच हाईप्रोफाइल मोकामा सीट पर सबकी नजर है. इस सीट पर बाहुबली के अनंत कुमार सिंह और आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला हुआ. इस सीट पर जनसुराज की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी को उतारा गया था. इस बार ये सीट और चर्चा में आ गई क्योंकि मोकामा के दबंग माने जाने वाले दुलारचंद की हत्या चुनावकाल के दौरान ही हो गई, उसी के चलते अनंत सिंह जेल में हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि मोकामा सीट से कौन जीतता है.

Bihar Mokama Seat Result Live Updates :