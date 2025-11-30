फाफ डु प्लेसिस का कैसा रहा IPL करियर, कितने टीमों की तरफ से लिया हिस्सा? कितनी बार उठाई ट्रॉफी? जानें सबकुछ

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अपने एक बड़े फैसले से हर किसी को चौंका दिया है. इंडियन प्रीमियर लीग में लंबे समय तक शिरकत करने वाले 41 वर्षीय डु प्लेसिस ने IPL 2026 के ऑक्शन में हिस्सा लेने का फैसला नहीं लिया है. यानी साफ है कि आगामी सीजन में वह आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे. इसकी जगह उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को वरियता दिया है. उनका कहना है कि वह आगामी सीजन में पीएसएल में हिस्सा लेंगे.

आईपीएल में 4 टीमों का हिस्सा रहे फाफ डु प्लेसिस

अब जबकि डु प्लेसिस ने आईपीएल में शिरकत करने का फैसला नहीं लिया है तो बात करें उनके सफर के बारे में तो उनका प्रदर्शन यहां काफी शानदार रहा. यहां वह कई टीमों का हिस्सा रहे. जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स का नाम शामिल है. डु प्लेसिस चेन्नई के साथ शिरकत करते हुए दो बार खिताब जीतने में भी कामयाब रहे.

🚨 NO FAF DU PLESSIS IN IPL 2026 🚨



- Faf Du Plessis has confirmed that he won't be putting his name in the IPL Mini Auction.



IPL will miss Faf Du Plessis after 14 long years. pic.twitter.com/xAjDw0luiq — Johns. (@CricCrazyJohns) November 29, 2025

फाफ डु प्लेसिस का आईपीएल करियर

बात करें फाफ डु प्लेसिस के आईपीएल करियर के बारे में तो वह यहां 2012 से 2025 तक कुल 154 मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 147 पारियों में 35.09 की औसत से 4773 रन निकले. डु प्लेसिस के नाम आईपीएल में 39 अर्धशतक दर्ज है. 96 रन की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है. खबर लिखे जाने तक डु प्लेसिस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 13वें बल्लेबाज हैं.

