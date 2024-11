W,W,W, लुईस, होप और पूरन को रेहान अहमद ने लगातार तीन गेंदों पर किया आउट, फिर भी नहीं मिली हैट्रिक

Rehan Ahmed Dismissed Three Batsmen In Three Balls: मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए लिए वेस्टइंडीज दौरे पर है. जहां सीरीज का चौथा मुकाबला 16 नवंबर को सेंट लूसिया स्थित डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में 20 वर्षीय इंग्लिश स्पिनर रेहान अहमद ने तीन गेंद में लगातार तीन विकेट चटकाए. इसके बावजूद उन्हें हैट्रिक हासिल नहीं हुई. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी गेंदबाज ने तीन गेंद में लगातार तीन विकेट चटकाए तो हैट्रिक कैसे पूरी नहीं हुई? तो इसके पीछे का कारण हम हम बताते हैं.

दरअसल, इंग्लिश टीम की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर मैदान में आए रेहान ने सबसे पहले अपनी पहली ही गेंद पर विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज इविन लुईस को मूसली के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद दूसरी गेंद पर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप, रेहान के हाथों रन आउट हो गए. दो गेंदों पर लगातर दो कैरेबियन बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा चुके रेहान ने तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन को बोल्ड करते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

