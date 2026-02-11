ENG vs WI Live Score: इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीत चुनी गेंदबाजी

England vs West Indies Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 15वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दोनों को उनके शुरुआती मुकाबले में एसोसिएट टीमों से कड़ी टक्कर मिली थी. जहां इंग्लैंड आखिरी गेंद पर नेपाल को 4 विकेट से हरा पाई थी. तो स्कॉटलैंड भी अंत तक रन चेज में थी. (Live Scorecard)



वेस्ट इंडीज ने भी जीत के साथ शुरुआत की, हालांकि स्कॉटलैंड ने उन्हें कड़ी टक्कर दी. शाई होप की टीम को जीत दिलाने में रोमारियो शेफर्ड के एक असाधारण ओवर (हैट्रिक) ने अहम भूमिका निभाई, जिसने मैच का रुख पलट दिया. शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है. हालांकि, गेंदबाजी थोड़ी एकतरफा लग सकती है - दो बाएं हाथ के स्पिनर और लगभग एक जैसे तेज गेंदबाज. क्या वे अपनी विजयी जोड़ी को बरकरार रखेंगे या इंग्लैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ ऑफ-स्पिन विकल्प के तौर पर रोस्टन चेस जैसे किसी खिलाड़ी पर विचार करेंगे? इस मैच को लेकर काफी उत्सुकता है.

नेपाल के खिलाफ अपने पहले मैच में इंग्लैंड को शुरुआती झटका लगा. आखिरी ओवर में 10 रन का बचाव करते हुए, सैम कुरन ने धैर्य और सूझबूझ से काम किया. हैरी ब्रूक और उनकी टीम को यह याद दिला दिया कि इस फॉर्मेट में प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होता. कागजों पर तो उनके पास सब कुछ है. विस्फोटक सलामी बल्लेबाज, निडर मध्य क्रम, तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर और गेंदबाजी में विविधता. लेकिन जैसा कि उस मैच ने दिखाया, टी20 क्रिकेट में पूरे 40 ओवर तक चुस्त-दुरुस्त रहना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि उन्हें वानखेड़े स्टेडियम में अभ्यास करने का मौका मिल चुका है, जो उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है.