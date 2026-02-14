विज्ञापन
England vs Scotland, T20 World Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड कर रही है पहले बल्लेबाजी, Live Updates

England vs Scotland, T20 World Cup 2026: ग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया है.

England vs Scotland, Live Score Updates, T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 की लड़ाई तेज़ हो गई है, इंग्लैंड का सामना कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड के साथ हो रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया है.  दिलचस्प बात यह है कि ब्रूक ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ से हार गया था और नेपाल को बहुत कम अंतर से हराया था. दोनों टीमों के दो-दो पॉइंट हैं, लेकिन स्कॉटलैंड अभी दूसरे स्थान पर है, जिसकी वजह इटली को 73 रन से हराने से मिला बेहतर नेट रन रेट है. रिची बेरिंगटन की लीडरशिप में स्कॉटलैंड, कोलकाता की धीमी होती पिच पर स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की हालिया मुश्किलों का फायदा उठाना चाहेगा. (लाइव स्कोरकार्ड)


England, Pakistan, T20 World Cup 2026, Cricket
