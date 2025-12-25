विज्ञापन
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? जानें इस मैदान पर कैसा है रिकॉर्ड

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड का अब तक का रिकॉर्ड बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जीत उसके लिए इस वेन्यू पर भी आसान नहीं रही है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में कुल 57 टेस्ट खेले जा चुके हैं.

  • मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कुल 57 टेस्ट मैच खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 29 मैच जीते हैं.
  • इस मैदान पर खेले गए आठ टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं और इंग्लैंड के लिए यहां जीत हासिल करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है.
  • स्टीव स्मिथ ने तेज गेंदबाजों को प्राथमिकता देते हुए चार तेज गेंदबाजों को खेलने का विचार व्यक्त किया है
England vs Australia Head to Head Record at Melbourne: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का चौथा टेस्ट शुक्रवार से मेलबर्न में शुरू हो रहा है. पर्थ, ब्रिसबेन और एडिलेड में खेले गए सीरीज के शुरुआती 3 टेस्ट गंवाकर इंग्लैंड सीरीज हार चुकी है. अगले 2 टेस्ट में इंग्लैंड अपना सम्मान बचाने के इरादे से उतरेगी, जो आसान नहीं दिख रहा है. आइए जानते हैं कि मेलबर्न में इंग्लैंड का अब तक का रिकॉर्ड कैसा है.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड का अब तक का रिकॉर्ड बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जीत उसके लिए इस वेन्यू पर भी आसान नहीं रही है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में कुल 57 टेस्ट खेले जा चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 29 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड 20 टेस्ट मैचों में विजयी रही है. 8 टेस्ट ड्रा रहे हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो इस मैदान पर इंग्लैंड को जीत मुश्किल से मिली है. शुक्रवार से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड दौरे की पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी.

मेलबर्न टेस्ट में पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल है. कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है कि वह प्लेइंग इलेवन में 4 तेज गेंदबाजों को ही जगह देने की सोच रहे हैं. स्मिथ ने कहा है कि नाथन लियोन इंजरी की वजह से इस टेस्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अगर वह फिट होते, तो भी उनके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होता. ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन की घोषणा टॉस के समय करेगी.

इंग्लैंड का बैजबॉल अंदाज इस सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है. एडिलेड टेस्ट में मिली हार और सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा था कि वह जिस इरादे के साथ दौरे पर आए थे, वो पूरा नहीं हो सका. बचे हुए टेस्ट मैचों में वह प्रदर्शन में सुधार करने और जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे. इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट के लिए जैकब बेथेल और गस एटकिंसन को टीम में जगह दी है. इंग्लैंड 2015 के बाद एशेज सीरीज नहीं जीती है.

मेलबर्न टेस्ट की इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

मेलबर्न टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: ट्रेविस हेड, जैक वेदराल्‍ड, मार्नस लाबुशेन, स्‍टीव स्मिथ (कप्‍तान), उस्‍मान ख्‍वाजा, एलेक्‍स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिचेल स्‍टार्क, स्‍कॉट बोलैंड, माइकल नेसर, ब्रेंडन डोगेट, झाय रिचर्डसन.

