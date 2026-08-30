ओली रॉबिन्सन ने बरपाया कहर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रनों से रौंदा

ओली रॉबिन्सन ने एक बार फिर कहर बरपाया जिसके दम पर इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान को 194 रनों से रौंद दिया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम कर ली है. जिस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तान ने इस सीरीज में की है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं था कि मैच का नतीजा पहले से तय था. लेकिन पाकिस्तान को अपनी बेहतरी के लिए कुछ करके दिखाना था. पर बाबर आजम एंड कंपनी ऐसा नहीं कर पाई. सीरीज में बराबरी के लिए पाकिस्तान को 389 रन का मुश्किल लक्ष्य मिला था.

हालांकि, टीम ने 14 के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे. बीते कुछ समय से रनों के लिए संघर्ष कर रहे सऊद शकील अपनी छाप छोड़ने के इरादे से उतरे. उन्होंने शान मसूद के साथ चौथे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान की उम्मीदें कायम रखीं. लेकिन जब यह साझेदारी टूटी तो सऊद शकील ने तेजी से रन जोड़ने शुरू किए. शॉर्ट बॉल के खिलाफ उन्होंने तेजी से रन बटोरे.

हालांकि, 97 के स्कोर पर इसी गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया. पाकिस्तान दूसरी पारी में 194 रन बनाने में सफल हुई और शकील का इसमें 50 फीसदी योदगान रहा. पाकिस्तान के छह बल्लेबाज दूसरी पारी में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए. इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 4 विकेट लिए. उन्हें जोश टंग का साथ मिला, जिन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट किया. ओली रॉबिन्सन ने पहली पारी में भी 4 शिकार किए थे और उन्होंने उनके प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. इंग्लैंड अब 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है.

बता दें, यह दिसंबर 2024 के बाद से इंग्लैंड की पहली टेस्ट सीरीज जीत है. इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में अपने पिछले पांच टेस्ट मैच जीते हैं. उन्हें यहां आखिरी हार 2023 की एशेज सीरीज में मिली थी.