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दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास: 7 गेंद, 0 रन, 3 विकेट, T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, बिना रन दिए झटके 3 विकेट, 7 गेंद फेंककर T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम

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दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास: 7 गेंद, 0 रन, 3 विकेट, T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम
Deepti Sharma Highest Wicket Taker in Women's T20I

भारत के लिए अपने 150वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है. दीप्ति ने थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ 7 गेंद फेंकी और 3 विकेट निकाले वो भी बिना कोई रन दिए. इन 3 विकटों के साथ ही दीप्ति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दीप्ति शर्मा अब महिलाओं के टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. दीप्ति महिला T20I में बिना कोई रन दिए तीन या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं. कुल मिलाकर, इस फ़ॉर्मेट में ऐसे 26 स्पेल हुए हैं.

महिला T20I में सर्वाधिक विकेट

  • 171 - दीप्ति शर्मा (भारत)
  • 170 - थिपाचा पुथावोंग (थाईलैंड)
  • 164 - हेनरीट इशिमवे (रवांडा)
  • 154 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)
  • 153 - कैरी चान (हॉन्ग-कॉन्ग)
  • 153 - ओनिचा कामचोम्फु (थाईलैंड)

भारत ने एशिया कप में अपनी शुरुआत 94 रन की शानदार जीत के साथ की, लेकिन जिस तरह आज भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाई, उसने जरूर मैनेजमेंट के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी होंगी. शेफाली वर्मा ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए सिर्फ 36 गेंदों पर 64 रन बनाए. 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन था, जिससे लग रहा था कि वे आसानी से 200 से ज़्यादा रन बना लेंगे. लेकिन फिर वे लय से भटक गए और थोड़ी लापरवाही बरती. भारत ने सिर्फ 29 रन पर सात विकेट गंवा दिए, जिससे एक बड़ा स्कोर बनने की उम्मीद 159 रन पर सिमट गई.  आखिरी विकेट के लिए नाबाद 22 रन की साझेदारी की बदौलत वे 150 रन का आंकड़ा पार कर पाए. लेग-स्पिनर सुलेपॉर्न लाओमी ने 3/26 के शानदार आंकड़े के साथ बॉलिंग की. 

हालांकि, भारत की बॉलिंग बहुत ही प्रोफेशनल रही. क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा ने शुरुआती विकेट लेकर ओपनर्स को आउट किया, जिसके बाद स्पिनर्स ने कमान संभाली और थाईलैंड की बैटिंग लाइन-अप को पूरी तरह से उलझा दिया. नंदनी शर्मा ने तीन विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा और भी शानदार रहीं. उन्होंने 1.1 ओवर में बिना कोई रन दिए तीन विकेट चटकाए. इस दौरान, वह महिला T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली बॉलर भी बन गईं. थाईलैंड के लिए नन्नापत कोंचारोएनकाई ने टीम के कुल 65 रनों में से 41 रन बनाए और वह आउट होने वाली आखिरी खिलाड़ी थीं.

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