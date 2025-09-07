ENG vs SA: टूट गया वनडे में भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, इंग्लैंड ने वनडे में इतिहास रच विश्व क्रिकेट को चौंकाया

- इंग्लैंड ने साउथेम्प्टन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 414 रन बनाए और 342 रनों से मैच जीता.
- यह वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बन गया, जो पहले भारत के नाम था.
- दक्षिण अफ्रीका 20.5 ओवर में 72 रन पर आउट हो गई और उसकी यह वनडे में सबसे बड़ी हार है.
साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में वो कर दिखाया, जिसकी उम्मीद ही शायद किसी क्रिकेट फैन ने की हो. पहले वनडे में 7 विकेट से और दूसरे में 5 रन से हारने के बाद इंग्लैंड के पास लाज बचाने का यह आखिरी मौका था और वह इस मौके पर चूकी नहीं. इंग्लैंड ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पहले बोर्ड पर 414 का पहाड़ का स्कोर खड़ा किया. इसके बाद उसने अफ्रीकी टीम को सिर्फ 72 रनों पर समेट दिया और वनडे में नया कीर्तिमान गढ़ा.
इंग्लैंड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
इंग्लैंड के नाम अब वनडे में रनों के लिहाज से सबसे बडी़ जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है. उसने सीरीज के तीसरे मैच में अफ्रीकी टीम को 342 रनों से हराया. इससे पहले, वनडे में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम था. भारत ने 2023 में श्रीलंका को 317 रनों से हराया था. जबकि ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को वनडे वर्ल्ड कप में 2023 में 309 रनों से हराया था. इससे पहले, इंग्लैंड का वनडे में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जब 2018 में उसने 242 रनों से जीत दर्ज की थी.
वनडे में जीत का सबसे बड़ा अंतर
342 रन - इंग्लैंड बनाम एसए, साउथेम्प्टन, 2025
317 रन - भारत vs श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम, 2023
309 रन - ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स, दिल्ली, 2023
304 रन - जिम्बाब्वे बनाम अमेरिका, हरारे, 2023
302 रन - भारत बनाम श्रीलंका मुंबई WS, 2023
दक्षिण अफ्रीका की शर्मनाक हार
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है. रविवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रन के अंतर से हरा दिया. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जो बिल्कुल उल्टा पड़ गया. इंग्लैंड ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 414 रन बनाए.
जैकब बेथेल ने अपना पहला शतक लगाया और 82 गेंद पर 3 छक्के और 13 चौके लगाते हुए 110 रन की पारी खेली. वहीं, जो रूट ने 96 गेंदों पर 6 चौके लगाते हुए 100 रन की पारी खेली. इसके अलावा जोस बटलर ने 32 गेंद पर नाबाद 62 रन की पारी खेली. जेमी स्मिथ ने 48 गेंद पर 62 रन बनाए.
415 रन के लक्ष्य का सामना करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया. जोफ्रा आर्चर ने अपनी घातक गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.
दक्षिण अफ्रीका 20.5 ओवर में महज 72 रन पर सिमट गई. रनों के लिहाज से वनडे क्रिकेट इतिहास की यह सबसे बड़ी हार है. कॉर्बिन बोश 20 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष स्कोरर रहे. आर्चर ने 9 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. आदिल रशीद ने 3 और ब्रायडन कार्स ने 2 विकेट लिए. टेंबा बवुमा ने बल्लेबाजी नहीं की.
3 वनडे मैचों की इस सीरीज की विजेता दक्षिण अफ्रीका रही. दक्षिण अफ्रीका ने पहले और दूसरे वनडे में इंग्लैंड को हराया था. 27 साल में यह पहला मौका है, जब दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को उसके घर में वनडे सीरीज में मात दी है. केशव महाराज प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे.
