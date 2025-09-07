ENG vs SA: टूट गया वनडे में भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, इंग्लैंड ने वनडे में इतिहास रच विश्व क्रिकेट को चौंकाया

साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में वो कर दिखाया, जिसकी उम्मीद ही शायद किसी क्रिकेट फैन ने की हो. पहले वनडे में 7 विकेट से और दूसरे में 5 रन से हारने के बाद इंग्लैंड के पास लाज बचाने का यह आखिरी मौका था और वह इस मौके पर चूकी नहीं. इंग्लैंड ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पहले बोर्ड पर 414 का पहाड़ का स्कोर खड़ा किया. इसके बाद उसने अफ्रीकी टीम को सिर्फ 72 रनों पर समेट दिया और वनडे में नया कीर्तिमान गढ़ा.

इंग्लैंड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के नाम अब वनडे में रनों के लिहाज से सबसे बडी़ जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है. उसने सीरीज के तीसरे मैच में अफ्रीकी टीम को 342 रनों से हराया. इससे पहले, वनडे में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम था. भारत ने 2023 में श्रीलंका को 317 रनों से हराया था. जबकि ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को वनडे वर्ल्ड कप में 2023 में 309 रनों से हराया था. इससे पहले, इंग्लैंड का वनडे में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जब 2018 में उसने 242 रनों से जीत दर्ज की थी.