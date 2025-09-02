ENG vs SA: केशव महाराज की फिरकी पर नाचे इंग्लिश बल्लेबाज, बना दिया यह बड़ा रिकॉर्ड

Keshav Maharaj Scripts History: इंग्लैंड ने अपने घर पर तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिया. लीड्स में इंग्लैंड 25 ओवर भी नहीं खेल पाई और महज 131 रन पर सिमट गई. अफ्रीकी टीम के लिए केशव महाराज ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए तो वियान मुल्डर ने 3 विकेट झटके. बता दें, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. कप्तान टेंबा बवुमा के इस फैसले को केशव महाराज ने सही साबित कर दिखाया. 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम ने महज 20.5 ओवर में 3 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल किया. वहीं अपनी कहर गेंदबाजी के चलते केशव महाराज ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

केशव मराहाज का शानदार रिकॉर्ड

अपने करियर के बेहतरीन दौर में चल रहे और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले केशव महाराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी अपनी घूमती गेंदों पर खूब नचाया और बेहद किफायती रहते हुए 4 विकेट झटके. महाराज ने 5.3 ओवर में महज 22 रन देकर 4 विकेट लिए. महाराज ने इंग्लैंड के मध्य और निचले क्रम को झकझोर दिया.

यह किसी भी अफ्रीकी स्पिनर का वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड इमरान ताहिर के नाम था, जिन्होंने 38 रन देकर 4 विकेट झटके थे. वहीं रॉबिन पीटरसन ने 22 रन देकर 3 विकेट झटके थे.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में अफ्रीकी स्पिनर का बेस्ट प्रदर्शन

केशव महाराज - 4/22, लीड्स

इमरान ताहिर- 4/38

रॉबिन पीटरसन - 3/22

पॉल एडम्स - 3/26

तबरेज़ शम्सी - 3/38

इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सरेंडर

पहले वनडे में इंग्लैंड 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती. अगर ओपनर जेमी स्मिथ ने 48 गेंदों पर 10 चौके की मदद से 54 रन की पारी नहीं खेली होती. उनके अलावा रूट 14, कप्तान ब्रूक 12, और बटलर 15 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. इस मैच से अपने वनडे करियर का आगाज कर रहे गेंदबाज सोनी बाकेर पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए. उन्हें भी महाराज ने बोल्ड किया. इंग्लैंड की पारी 24.3 ओवर में 131 पर समाप्त हुई.

हालांकि इंग्लैंड का वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह न्यूनमत स्कोर नहीं है. इंग्लैंड ने 1999 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 103 रन बनाए थे. वहीं दक्षिण अफ्रीका का इंग्लैंड के खिलाफ न्यूनतम स्कोर 83 है.

अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट से रौंदा

इंग्लैंड से मिले लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को एडन मार्करम और रियान रिकेल्टन की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी की. अफ्रीकी टीम ने इसके बाद 10 रनों के अंदर तीन विकेट गंवाए. रिकेल्टन 31 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि मार्करम ने 55 गेंदों में 13 चौके और दो छक्कों के दम पर 86 रनों की पारी खेली. वहीं कप्तान बावुमा 6 रन बना पाए जबकि ट्रिस्टन स्टब्स खाता भी नहीं खोल पाए. अफ्रीकी टीम ने 20.5 ओवर में ही मैच अपने नाम किया. यह वनडे में गेंदों के लिहाज से इंग्लैंड के खिलाफ अफ्रीकी टीम की दूसरी बड़ी जीत है.

