ENG vs SA 1st ODI: मुल्डर-महाराज के सामने इंग्लैंड ने कर दिया सरेंडर, नाम हुआ यह शर्नमाक रिकॉर्ड

England vs South Africa 1st ODI: वियान मुल्डर और केशव महाराज के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और टीम 50 ओवर के मुकाबले में सिर्फ 24.3 ओवर खेल पाई और 131 रनों पर ऑल-आउट हो गई. लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर हुए मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और कप्तान बवुमा के फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया. इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 54 रनों की पारी खेली. इंग्लैंड के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए. इंग्लैंड की टीम सिर्फ 131 रनों पर ऑल-आउट हुई, जिससे उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड हुआ.

इंग्लैंड के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

यह इंग्लैंड का घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में दूसरा सबसे लोएस्ट टोटल है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड का सबसे कम स्कोर घर पर 1999 में बना था, जब टीम सिर्फ 103 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. वहीं यह 1975 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 93 रन के बाद वनडे में हेडिंग्ले में इंग्लैंड का दूसरा सबसे कम स्कोर है.

चौथा लोएस्ट टोटल

बात अगर दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच वनडे में सबसे कम स्कोर की करें तो यह इंग्लैंड का चौथा लोएस्ट टोटल है. इसके अलावा यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में पहली पारी में इंग्लैंड का सबसे कम स्कोर है.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे- सबसे कम स्कोर

103 रन, द ओवल-इंग्लैंड- 1999

111 रन, जोहान्सबर्ग- दक्षिण अफ्रीका- 2000

115 रन, पूर्वी लंदन- दक्षिण अफ्रीका- 1996

131 रन, लीड्स- इंग्लैंड-2025

इंग्लैंड की टीम इस मैच में सिर्फ 24.3 ओवर खेल पाई और यह वनडे में पांचवां लोएस्ट है जब इंग्लैंड वनडे में इतने कम ओवरों में ऑल-आउट हुई हो. 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड 22 ओवर ही खेल पाई थी और ऑल-आउट हो गई थी. जबकि 2013 में वह 23.3 ओवर में ऑल-आउट हुई थी.

वनडे में सबसे कम ओवर में ऑल आउट- इंग्लैंड

22.0 ओवर बनाम दक्षिण अफ्रीका, वानखेड़े, 2023 विश्व कप

23.3 ओवर बनाम न्यूजीलैंड, कार्डिफ़, 2013

24.0 ओवर बनाम न्यूजीलैंड, बर्मिंघम, 2008

24.2 ओवर बनाम पाक, मेलबर्न, 1985

24.3 ओवर बनाम दक्षिण अफ्रीका, लीड्स, 2025

जेमी स्मिथ ने अर्द्धशतक लगाया है लेकिन फिर भी टीम 150 का स्कोर नहीं छू पाई और यह इंग्लैंड के लिए वनडे में तीसरा सबसे कम स्कोर है, जब उसके किसी बल्लेबाज ने अर्द्धशतकीय पारी खेली हो. 1960 में किंग्सटाउन में इयान बॉथन की 60 रनों की पारी के बाद भी इंग्लैंड 125 पर ऑल-आउट हो गई थी.

किसी बल्लेबाज के अर्द्धशतक के बाद भी इंग्लैंड का लोएस्ट स्कोर

125 बनाम वेस्टइंडीज, किंग्सटाउन, 1981 (आई बॉथम 60)

127 बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 1983 (डी गॉवर 53)

131 बनाम दक्षिण अफ्रीका, हेडिंग्ले 2025 (जे स्मिथ 54)

143 बनाम श्रीलंका, दांबुला, 2001 (जी थोर्प 62*)

बात अगर मुकाबले की करें तो मुल्डर और केशव महाराज की गेंदों का इंग्लिश बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिखा. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद बल्लेबाजों को उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब हुई. टीम ने 13 के स्कोर पर बेन डकेट का विकेट गंवाया. इसके बाद जो रूट 14 रन बनाकर आउट हुए. हैरी ब्रूक 12 रन बना पाए. जेमी स्मिथ एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन वो भी अर्द्धशतक लगाकर मुल्डर का शिकार बने. एक बार स्मिथ आउट हुए फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. दक्षिण अफ्रीका के लिए वियान मुल्डर ने 7 ओवर में 33 रन दिए और 3 विकेट लिए. जबकि केशव महाराज ने 5.3 ओवर में 22 रन देते हुए 4 शिकार किए. नांद्रे बर्गर और एनगिडी को एक-एक सफलता मिली.

