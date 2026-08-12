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Eng vs Pak: 'इंग्लैंड एैसे मौके नहीं देगा', अख्तर ने दी पाकिस्तान को वॉर्निंग

अब जबकि पाकिस्तान इंग्लैंड दौरे पर सीरीज खेलने जा रहा है, तो अख्तर ने बात पते की कहते हुए बाबर आजम को वॉर्निंग दी है

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Eng vs Pak: 'इंग्लैंड एैसे मौके नहीं देगा', अख्तर ने दी पाकिस्तान को वॉर्निंग
पूर्व पेसर शोएब अख्तर
source: social Media

Shoaib Akhtar on Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर आगाह किया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि मेजबान इंग्लैंड उन्हें वैसे मौके नहीं देगा जो वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में वापसी करने के लिए मिले थे. पाकिस्तान आगामी टेस्ट सीरीज में उतरने जा रहा है, जिसमें बाबर आजम की रेड-बॉल (टेस्ट) कप्तान के रूप में वापसी हुई है. कप्तानी की अपनी इस दूसरी पारी में उनकी शुरुआत मिली-जुली रही, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी. वेस्टइंडीज ने पहला टेस्ट जीता था, जिसके बाद पाकिस्तान ने दूसरे मैच में जोरदार वापसी करते हुए आठ विकेट से जीत हासिल की और सीरीज बराबर की. उस वापसी के बावजूद, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए विशेष रूप से विदेशी सरजमीं  पर खेलने को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं.शोएब अख्तर का मानना है कि इंग्लैंड पाकिस्तान की कमजोरियों से भली-भांति वाकिफ होगा और वह खास तौर पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए परिस्थितियां तैयार कर सकता है

शोएब अख्तर ने एक स्थानीय स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को दिए इंटरव्यू में कहा, "इंग्लैंड वैसी गलती नहीं करेगा जैसी वेस्टइंडीज ने की थी, जिसने पाकिस्तान को जीतने की स्थिति में आने का मौका दे दिया. वे तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियां तैयार करेंगे, जिन्हें संभालना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा.' पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज को उम्मीद है कि इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाएगा और पाकिस्तान को उस तरह हावी नहीं होने देगा जैसा वे वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हुए थे.

पाकिस्तान को आखिरी विदेशी जीत 2023 में

विदेशी सरजमीं पर पाकिस्तान का हालिया रिकॉर्ड इस सीरीज के महत्व को और बढ़ा देता है. विदेशी जमीन पर पाकिस्तान की आखिरी टेस्ट जीत 2023 में श्रीलंका केखिलाफ आई थी, जब बाबर आजम पहली बार कप्तान थे. इसके बाद बाबर ने कप्तानी छोड़ दी थी और शान मसूद ने लगभग तीन वर्षों तक कमान संभाली. हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान भी उपमहाद्वीप के बाहर पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन जारी रहा. पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा और फिर दक्षिण अफ्रीका में 2-0 से सीरीज गंवानी पड़ी. इसके बाद वे बांग्लादेश में भी 2-0 से हार गए, जिससे विदेशी टेस्ट मैचों में उनके निराशाजनक प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा.

इंग्लैंड बना सकता है यह रणनीति

इन नतीजों के कारण पाकिस्तान लंबे समय तक विदेश में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सका और उपमहाद्वीप के बाहर की परिस्थितियों में ढलने की उनकी लाचारी उजागर हुई. अब जब बाबर आजम एक बार फिर टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं, तो इंग्लैंड का यह दौरा पाकिस्तान के लिए इन चिंताओं को दूर करने का एक और मौका होगा. लेकिन अख्तर का मानना है कि यह चुनौती बेहद कठिन होगी, क्योंकि इंग्लैंड उनके बल्लेबाजी क्रम को दबाव में लाने के लिए सीम-फ्रेंडली परिस्थितियों का इस्तेमाल कर सकता है.

हार का पड़ा था रेटिंग पर असर

विदेशी दौरों पर पाकिस्तान के संघर्ष का असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में उनकी स्थिति पर भी दिखा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद पाकिस्तान WTC तालिका में सबसे निचले स्थान पर खिसक गया था. हालांकि, अगले मैच में मिली जीत से वे वापस आठवें स्थान पर पहुंच गए.इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान के लिए काफी कठिन परीक्षा साबित होने वाली है. इंग्लैंड की परिस्थितियां पारंपरिक रूप से मेहमान टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं, वहीं पाकिस्तान पर अपने WTC अभियान को बेहतर बनाने का दबाव भी होगा.

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