विज्ञापन
विशेष लिंक

Duleep Trophy: एशिया कप के स्टार बॉलर ने फैंस को किया चिंतित, सबसे कमजोर टीम के खिलाफ एक भी विकेट नहीं

Asia Cup 2025: एशिया कप में जगह पाए कुछ खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं. और मेगा इवेंट से पहले बल्लेबाज और गेंदबाज हर कोई अपने 'हथियारों' को धार देने का मन बनाया है

Read Time: 2 mins
Share
Duleep Trophy: एशिया कप के स्टार बॉलर ने फैंस को किया चिंतित, सबसे कमजोर टीम के खिलाफ एक भी विकेट नहीं
  • एशिया कप 2025 का आयोजन अगले महीने की 9 तारीख से शुरू होगा और उससे पहले दलीप ट्रॉफी के मैच चल रहे
  • टीम इंडिया के खिलाड़ी रियान पराग, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे
  • कुलदीप यादव ने दलीप ट्रॉफी के मैच में 20 ओवर फेंककर भी एक भी विकेट नहीं लिया जो चिंताजनक है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

समय गुजर रहा है, तो एशिया कप (Asia Cup 2025) का समय भी नजदीक आ रहा है. मेगा इवेंट का आगाज अगले महीने की 9 तारीख को होगा. उससे पहले ही चुने गए टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी के शुरुआती राउंड में खेल रहे हैं. बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मैदान पर दो मैच खेले जा रहे हैं. इसमें मेगा इवेंट लिए स्टैंड बाई रियान पराग, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे हैं. उत्तर क्षेत्र का मुकाबला पूर्व क्षेत्र से चल रहा है, तो सेंट्रल जोन छठी टीम नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मैच खेल रहा है. सेंट्रल जोन के पहली पारी में 4 विकेट पर 532 रन पर पारी घोषित करने के बाद नॉर्थ-ईस्ट जोन ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर 7 विकेट पर 168 रन बना लिए थे. 

कुलदीप को विकेट न मिलना चौंकाने वाला

दूसरे दिन चिंता की बात यह रही कि दूसरे दिन एशिया कप टीम के अहम सदस्य और सबसे ज्यादा 20 ओवर बॉलिंग के बावजूद कुलदीप यादव एक भी विकेट नहीं ले सके. कुलदीप ने फेंके 20 ओवरों में 4 मेडन  खते हुए 55 रन दिए, लेकिन उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. यहां यह भी ध्यान दिला दें कि नॉर्थ-ईस्ट जोन की टीम सभी छह टीमों में सबसे कमजोर टीम है. 

पिछले साल से अभी तक ऐसा रहा है प्रदर्शन

कुलदीप यादव ने साल 2024 जनवरी से अभी तक 6 मैचों में फेके 23 ओवरों में 11 विकेट चटकाए है. इकॉनमी रन-रेट 7.39 का रहा है, तो वहीं इसी अवधि में खेले  वनडे में कुलदीप यादव ने खेले 10 वनडे मैचों में 13 विकेट लिए. यूएई की पिचों को देखते हुए कुलदीप के चयन को बहुत अहम माना जा रहा है. अब देखते हैं कि वह वह प्लानिंग में फिट होते हैं या नहीं. और अगर होते हैं, तो कैसा प्रदर्शन करते हैं?

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Riyan Parag, Kuldeep Yadav, Mumbai Indians, India, Asia Cup 2025, Cricket, Duleep Trophy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com