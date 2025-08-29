Duleep Trophy: एशिया कप के स्टार बॉलर ने फैंस को किया चिंतित, सबसे कमजोर टीम के खिलाफ एक भी विकेट नहीं

समय गुजर रहा है, तो एशिया कप (Asia Cup 2025) का समय भी नजदीक आ रहा है. मेगा इवेंट का आगाज अगले महीने की 9 तारीख को होगा. उससे पहले ही चुने गए टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी के शुरुआती राउंड में खेल रहे हैं. बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मैदान पर दो मैच खेले जा रहे हैं. इसमें मेगा इवेंट लिए स्टैंड बाई रियान पराग, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे हैं. उत्तर क्षेत्र का मुकाबला पूर्व क्षेत्र से चल रहा है, तो सेंट्रल जोन छठी टीम नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मैच खेल रहा है. सेंट्रल जोन के पहली पारी में 4 विकेट पर 532 रन पर पारी घोषित करने के बाद नॉर्थ-ईस्ट जोन ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर 7 विकेट पर 168 रन बना लिए थे.

कुलदीप को विकेट न मिलना चौंकाने वाला

दूसरे दिन चिंता की बात यह रही कि दूसरे दिन एशिया कप टीम के अहम सदस्य और सबसे ज्यादा 20 ओवर बॉलिंग के बावजूद कुलदीप यादव एक भी विकेट नहीं ले सके. कुलदीप ने फेंके 20 ओवरों में 4 मेडन खते हुए 55 रन दिए, लेकिन उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. यहां यह भी ध्यान दिला दें कि नॉर्थ-ईस्ट जोन की टीम सभी छह टीमों में सबसे कमजोर टीम है.

पिछले साल से अभी तक ऐसा रहा है प्रदर्शन

कुलदीप यादव ने साल 2024 जनवरी से अभी तक 6 मैचों में फेके 23 ओवरों में 11 विकेट चटकाए है. इकॉनमी रन-रेट 7.39 का रहा है, तो वहीं इसी अवधि में खेले वनडे में कुलदीप यादव ने खेले 10 वनडे मैचों में 13 विकेट लिए. यूएई की पिचों को देखते हुए कुलदीप के चयन को बहुत अहम माना जा रहा है. अब देखते हैं कि वह वह प्लानिंग में फिट होते हैं या नहीं. और अगर होते हैं, तो कैसा प्रदर्शन करते हैं?

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह