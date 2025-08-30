Duleep Trophy 2025: थम नहीं रहा दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी का बल्ला, DPL के बाद दलीप ट्रॉफी में ठोका शतक

Yash Dhull, North Zone vs East Zone: आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के खेले युवा सुपरस्टार यश ढुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. डीपीएल में दो शतक लगाने के बाद उन्होंने अब दलीप ट्रॉफी में शतक लगाया है. उन्होंने 112 गेंदों में शतक लगाया है. अपनी शतकीय पारी से उन्होंने तीसरे दिन की समाप्ति तक नॉर्थ जोन को बड़ी बढ़त दिलाने में मदद की है. दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल-1 में तीसरे दिन की समाप्ति तक नॉर्थ जोन मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. इस टीम ने दूसरी पारी में दो विकेट गंवाकर 388 रन बना लिए हैं. टीम के पास 563 रन की विशाल लीड है.

यश ढुल ने जड़ा शतक

पहली पारी के आधार पर नॉर्थ जोन के पास 175 रन की लीड है. टीम ने दूसरी पारी में शानदार शुरुआत की. कप्तान अंकित कुमार ने शुभम खजूरिया के साथ पहले विकेट के लिए 54 रन जुटाए. शुभम 21 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद कप्तान ने यश ढुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 240 जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. यश 3 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 133 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यश ढुल ने दिल्ली प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में दो शतक लगाए हैं. उन्होंने 8 मैचों में 87 की शानदार औसत से 435 रन बनाए हैं. दलीप ट्रॉफी में खेलने के चलते उन्होंने डीपीएल छोड़ा है.

कप्तान अंकित डटे क्रीज पर

यश ढुल के पवेलियन लौटने पहले कप्तान अंकित ने भी अपना शतक पूरा किया. नार्थ जोन ने 294 के स्कोर तक अपना दूसरा विकेट गंवाया. यहां से अंकित कुमार ने आयुष बडोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 94 रन की अटूट साझेदारी करते हुए दिन की समाप्ति तक टीम को 400 के करीब ला दिया. अंकित दूसरी पारी में 264 गेंदों का सामना कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने एक छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 168 रन जुटा लिए हैं. वहीं, आयुष 56 रन बनाकर नाबाद हैं. विपक्षी टीम के लिए सूरज जायसवाल और रियान पराग एक-एक शिकार कर चुके हैं.

मोहम्मद शमी विकेट को तरसे

इस मैच में मोहम्मद शमी ईस्ट जोन की टीम का हिस्सा हैं. लेकिन दूसरी पारी में उन्हें अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है. शमी को पहली पारी में भी सिर्फ एक विकेट मिला था. उन्होंने पहली पारी में 23 ओवर गेंदबाजी की और 100 रन लुटाए और सिर्फ एक शिकार किया. जबकि दूसरी पारी में वह 11 ओवर फेंक चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 36 रन दिए लेकिन उन्हें अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है.

नॉर्थ जोन के पास विशाल बढ़त

बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में जारी इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ जोन की टीम ने पहली पारी में 405 रन बनाए. टीम के लिए कन्हैया वधावन ने 152 गेंदों में सर्वाधिक 76 रन बनाए. इनके अलावा आयुष बडोनी ने 60 गेंदों में 63 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से मनीषी ने 111 रन देकर सर्वाधिक 6 विकेट चटकाए, जबकि सूरज जायसवाल को 2 विकेट हाथ लगे.

इसके जवाब में ईस्ट जोन की टीम पहली पारी में महज 230 रन पर सिमट गई. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. ईस्ट जोन महज 66 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कप्तान रियान पराग ने टीम को संभाला, लेकिन उसे विशाल स्कोर तक नहीं पहुंचा सके. ईस्ट जोन की ओर से विराट सिंह ने सर्वाधिक 69 रन बनाए. इनके अलावा, उत्कर्ष सिंह ने 38, जबकि रियान पराग ने 39 रन जुटाए.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

