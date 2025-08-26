विज्ञापन
विशेष लिंक

India vs Pakistan: "दोनों अपने हैं, इंशाल्लाह..." हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ मैच से पहले किया बड़ा दावा

Haris Rauf on India vs Pakistan: हारिस रऊफ का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें आगामी टूर्नामेंट में टीम इंडिया के खिलाफ जीत का दावा किया है.

Read Time: 3 mins
Share
India vs Pakistan: "दोनों अपने हैं, इंशाल्लाह..." हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ मैच से पहले किया बड़ा दावा
Haris Rauf: हारिस रऊफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान दोनों मैच जीतेगा
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 14 सितंबर को खेला जाना है.
  • पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने टीम इंडिया के खिलाफ जीत का दावा किया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
  • भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी जबकि पाकिस्तानी टीम सलमान की अगुवाई में होगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Haris Rauf on India vs Pakistan clash: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को भिड़ने के लिए तैयार हैं. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें आगामी टूर्नामेंट में टीम इंडिया के खिलाफ जीत का दावा किया है. दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में हैं और टूर्नामेंट में कम से कम एक बार एक-दूसरे से भिड़ेंगे. दोनों टीमें अगर अगले दौर में पहुंचेंगी, तो एक बार फिर उनका सामना होगा. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक फैन ने रऊफ से भारत और पाकिस्तान के बीच आगामी दो मैचों के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया,"दोनों अपने हैं, इंशाल्लाह." बता दें, एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. 

एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान ने अपनी-अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है. भारतीय टीम की कमान जहां सूर्यकुमार यादव के हाथों नें होगी तो वहीं पाकिस्तानी टीम की अगुवाई सलमान करेंगे. भारतीय टीम में जहां श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया गया है तो पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ी नहीं हैं.

इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के इतिहास में भारतीय टीम सबसे सफल टीम रही है. उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत से अब तक आठ खिताब जीते हैं और मौजूदा चैंपियन भी हैं. रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 2023 में श्रीलंका में आखिरी बार टूर्नामेंट का खिताब जीता था. हालांकि, आखिरी बार यह वनडे फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि इस बार यह टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

बात अगर एशिया कप में भारत के रिकॉर्ड की करें तो दोनों देश कुल 18 बार भिड़े हैं. जिसमें भारत ने 10 मौकों पर जीत दर्ज की है जबकि पाकिस्तान ने 6 मौकों पर बाजी मारी है. वहीं दो मैचों के कोई नजीते नहीं आए. टी20 फॉर्मेट में दोनों देश इस टूर्नामेंट में 3 बार भिड़े हैं. भारत ने दो बार जीत दर्ज की है जबकि एक बार उसे हार का सामना करना पड़ा है.

यह भी पढ़ें: विराट, रोहित ने लिया संन्यास, अब कौन बढ़ाएगा विरासत को आगे? सचिन तेंदुलकर ने दिया जवाब

यह भी पढ़ें: टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज, शाकिब 500 के क्लब में हुए शामिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haris Rauf, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com