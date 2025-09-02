विज्ञापन
"भारत के लिए खेलने को बेताब नहीं..." जितेश शर्मा को लेकर दिनेश कार्तिक ने दिया बड़ा बयान

Dinesh Karthik on Jitesh Sharma: दिनेश कार्तिक ने खुलासा किया है कि कैसे जितेश शर्मा भारत के लिए खेलने के बारे में सोचकर खुद पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहते थे और इस नजरिए ने विकेटकीपर-बल्लेबाज के लिए अच्छा काम किया.

  • एशिया कप 2025 के लिए घोषित भारतीय टीम में जितेश शर्मा दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल हैं.
  • जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में फिनिशर की भूमिका निभाई. उन्होंने 176.35 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए थे.
  • दिनेश कार्तिक ने बताया कि जितेश ने भारत के लिए खेलने को लेकर खुद पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Dinesh Karthik Statement on Jitesh Sharma: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिस 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, उसमें जितेश शर्मा भी शामिल है. जितेश टीम में दूसरे विकेटकीपर हैं और शुभमन गिल, जिन्हें टूर्नामेंट के लिए उपकप्तान बनाया गया है, उनके आने से जितेश के खेलने की संभावना अधिक है. प्लेइंग इलेवन के समीकरण में जितेश फिट बैठते हैं और संजू को बाहर रहना पड़ सकता है. जितेश ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. मिडिल ऑर्डर में उन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की थी और टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई. जितेश शर्मा ने 2023 में भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने इसके बाद 9 मैच खेले लेकिन फिर उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया. लेकिन एक बार उन्हें और मौका दिया गया है. 

वहीं अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजी कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक ने खुलासा किया है कि कैसे जितेश शर्मा भारत के लिए खेलने के बारे में सोचकर खुद पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहते थे और इस नजरिए ने विकेटकीपर-बल्लेबाज के लिए अच्छा काम किया. बता दें, जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में 37.29 की औसत और 176.35 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए थे और फिनिशर की भूमिका निभाई.

'भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, लेकिन'

क्रिकबज से बात करते हुए जितेश शर्मा ने कहा,"यह मुझसे पूछे गए उनके सवाल का हिस्सा था. 'मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं. जाहिर है, मैं कोशिश करना चाहता हूं और भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं. लेकिन मैं बहुत ज्यादा फंसना नहीं चाहता हूं और खुद पर इतना दबाव नहीं डालना चाहता हूं कि मैं जहां भी रहूं मुझे खेलने में मजा नहीं आए."

दिनेश कार्तिक ने धर्मशाला में जितेश से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा,"मुझे लगता है कि वह कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं थे, जो भारत के लिए खेलने के लिए बेताब था. वह बहुत स्वतंत्र था और उसने किंग्स के लिए बहुत आत्मविश्वास से खेला और फिर भारतीय टीम में जगह बनाई. वह उतना अच्छा नहीं था जितना वह चाहता था, और उसने खुद को भारी दबाव में डाल लिया.. मैं उस बच्चे का काफी शौकीन था क्योंकि वह बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था, और वास्तव में सुधार करना और अच्छा करना चाहता था लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां उसे यकीन नहीं था कि वहां से आगे कैसे बढ़ना है."

मैच खत्म करने पर किया काम

दिनेश कार्तिक ने आगे कहा,"वह जिस पर काम करना चाहते थे वह यह था: मैं गेम कैसे खत्म करूं? मैं टीम को बेहतर स्कोर तक कैसे पहुंचाऊं? वह बहुत सारे कैमियो खेल रहे थे, उन्हें कभी नहीं पता था कि गेम जीतने या टीम को पहली पारी में मजबूत स्कोर तक ले जाने के लिए आवश्यक बड़ी पारी कैसे खेलनी है."

शर्मा को पिछले साल की मेगा नीलामी में आरसीबी ने 11 करोड़ रुपये में खरीदा था और इस साल के आईपीएल के लिए उन्हें टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया था. इस सीजन जितेश शर्मा ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ने टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, जिसमें लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ 33 गेंदों में नाबाद 85 रन की पारी शामिल थी, जो उनकी टीम को क्वालीफायर 1 में ले गई, इसके बाद फाइनल में किंग्स की दस गेंदों में 24 रनों की तेज पारी खेली.

Jitesh Mohan Sharma, Krishnakumar Dinesh Karthik, Royal Challengers Bengaluru, Cricket
