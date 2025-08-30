W,W,W: दिलशान मदुशंका ने रचा इतिहास, श्रीलंका के लिए ODI में इन 8 गेंदबाजों ने लिया है हैट्रिक

Dilshan Madushanka, Zimbabwe vs Sri Lanka: मौजूदा समय में जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला बीते शुक्रवार (29 अगस्त 2025) को हरारे में खेल गया. यहां मेहमान टीम श्रीलंका सात रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका का जलवा रहा. उन्होंने कुल 10 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 6.20 की इकोनॉमी से 62 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

मदुशंका ने रचा इतिहास

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए मदुशंका ने इतिहास रच दिया है. वह श्रीलंका की तरफ से वनडे में हैट्रिक लेने वाले आठवें खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि केवल सात गेंदबाजों के नाम ही दर्ज थी. मगर पिछले मुकाबले में लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट चटकाते हुए वह भी विशेष लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

DILSHAN MADUSHANKA TOOK A HAT-TRICK IN THE FINAL OVER 🔥 pic.twitter.com/5g0p8JjJ96 — DK Rajpurohit 🇮🇳 (@DeviSin61134860) August 29, 2025

श्रीलंका की तरफ से वनडे में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी

3 - लसिथ मलिंगा

2 - चमिंडा वास

1 - फरवीज महरूफ

1 - थिसारा परेरा

1 - वानिंदु हसरंगा

1 - शेहान मदुशंका

1 - महेश दीक्षाना

1 - दिलशान मदुशंका

मदुशंका ने इस तरह पूरी की हैट्रिक

श्रीलंका की तरफ से पारी का आखिरी ओवर डालने आए मदुशंका ने ओवर की पहली गेंद पर पहले सिकंदर रजा को क्लीन बोल्ड किया. उसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने ब्रैड इवांस को भी आउट कर दिया, जो असिथा फर्नांडो के हाथों लपके गए.

Dilshan Madushanka does it for Sri Lanka with a LAST-OVER HAT-TRICK 👏#ZIMvSL SCORECARD 🔗 https://t.co/O80deYSyyi pic.twitter.com/0XXGPpKxOG — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 29, 2025

शुरुआती दो गेंदों पर मिली दो सफलता के बावजूद मदुशंका संतुष्ट नजर नहीं आए. उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर रिचर्ड नगारवा को भी बोल्ड कर दिया. इस तरह शुरुआती तीन गेंदों पर तीन विकेट लेते हुए मदुशंका हैट्रिक लेने में कामयाब रहे.

यह भी पढ़ें- 'तो ईमानदारी से बताएं...', Asia Cup के लिए टीम में नहीं मिली जगह तो बागी हुआ पाकिस्तानी स्टार